Sucesos - 17/12/25 - 03:54 PM

Guardia y asaltante heridos tras intento de robo en plaza chorrerana

Los delincuentes intentaron entrar a un local de venta de teléfonos móviles, ubicado en una plaza comercial del distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

Panamá- Un guardia de seguridad privada resultó herido al enfrentarse a tiros en horas de la madrugada de este miércoles a un grupo de asaltantes.

En el intercambio de disparos, uno de los asaltantes también resultó herido.

El comisionado Adolfo Pérez, jefe de la décima zona de policía de La Chorrera, informó que al momento del asalto el agente de seguridad se encontraba dentro del local comercial.

Los delincuentes llegaron a la plaza comercial en un vehículo, cuyo conductor los abandonó el lugar en medio del tiroteo.

Dentro y fuera del establecimiento comercial quedaron rastros de sangre, además de vidrios rotos.

