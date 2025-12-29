Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Bocas del Toro. Lo que pasó hoy en un minisúper de la termina de Changuinola dejó a más de uno con la boca abierta. Un hombre llegó, dejó a un niño de unos 8 años adentro y simplemente se fue. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad.

Eran las 10:50 de la mañana cuando el menor se quedó solo. Lloraba, pedía ayuda y nadie sabía nada del adulto que lo había dejado ahí.

Pasaron horas y hasta las 4:25 de la tarde, el hombre no aparecía. Mientras tanto, el niño no había comido nada y estaba visiblemente angustiado.

Los empleados del lugar lamaron rápido a las autoridades. Al final, el niño quedó bajo cuidado de las autoridades competentes, pero el hecho dejó a todos con la preocupación de cómo alguien puede hacer algo así.