Que un abogado de saco suda’o me comenta que lo de la magistrada MELA este 2025 ha sido una verdadera tragedia para la justicia. Su caprichoso e innecesario deseo de alquilar un carro blindado, sus cuestionables nexos con la “miss extorsión” de Movin y, ahora, su decisión de admitir el amparo con el que su niño mimado 4x8 pretende invalidar el secuestro de sus bienes ordenado por la gente de “Bolo”, solo han servido para degradar la imagen de la justicia.

Que un chusco comenta que este 2025 la mayoría de los de Vamos se la pasaron exigiendo rendición de cuentas, sin poner el ejemplo, y hablando de los problemas del país, pero sin ofrecer soluciones. Lo fácil es criticar.

Que ya me adelantaron que a la Planells más le vale devolver voluntariamente el premio mal otorgado porque lo que le viene bajando para el 2026 son más humillaciones desde el Norte.

Que me filtraron la información de que a Lamezuela le quieren meter la gaznatada de la bendición, como las que daba el hermano “Zizinho” en el popular segmento Pague por Sufrir de La Cáscara. Violencia, no, por favor.

Que un jodedor comenta que habrá más gente que irá en busca de encarar a los focopiados porque sienten que el Ministerio Público no quiere hacer su trabajo. Algo no huele bien. Los tipos han calumniado e injuriado a medio Panamá, pero contra ellos no hay querella que próspere.

Que un exfiscal me jura y perjura que, antes de que acabe este 2025, en el Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación hay que hacer un exorcismo para ver si se espantan a los malos espíritus. ¡Sal de ese cuerpo, espíritu de Kenia! ¡Te reprendo!

Que un chusco me comenta que posiblemente por ahí presenten una querella por estafa contra los organizadores de un evento que prometía mucha nieve en Panamá. Vendieron una experiencia navideña al estilo del Polo Norte, pero la gente se encontró con el Sahara. Bueno… por allá cayó la ACODECO.

Que el que sí pasó una Navidad en la nieve fue Juan Harvard. Dicen que ni loco viene a Panamá por el temor a no poder retornar a Gringolandia.

Que mi compadre de la comunidad de Los Pardos, en San Francisco de la Montaña, me informa que este 1 de enero tendrán en tarima a Vladimir Atencio. ¡Vamos para allá!

Que Trump les envió una Feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas de ISIS muertos durante un ataque al noreste de Nigeria. Dice que mandará a más terroristas al infierno si siguen matando cristianos en ese país. El Fulo no se anda con cuentos.

Que, por los lados de Playa Toro, distrito de Pedasí, las autoridades ubicaron ocho sacos con 240 paquetes de presunta droga.

Que Katleen les recomendó a los sicarios de la Planells comprarse “eggs”, si lo que van es a dedicarse al chantaje y la extorsión, ya que no solo deben tener “eggs” detrás de las redes sociales, sino en la vida real. ¡Solo le faltó decirles dónde comprarlos!

Que mañana es el Aniversario de Fundación de la Provincia de Darién.