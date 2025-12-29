Subió a tirar bala y bajando le dieron plomo: otro muerto en Mano de Piedra

Jorge Antonio Martínez Castillo, de 26 años, fue interceptado y ejecutado a tiros cuando regresaba por la quinta vereda de Altos del Sol, en Mano de Piedra, luego de haber subido al área para disparar contra integrantes de un grupo delincuencial, según relatan moradores del sector.



El joven había subido por la quinta vereda de Altos del Sol, rumbo a calle Esperanza, en el corregimiento Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito, con la intención de disparar contra sujetos vinculados al grupo delincuencial conocido como “Los Terroristas”, según relatan moradores del área.

Pero no logró bajar.

Cuando intentaba regresar por la misma vereda, fue interceptado por varios hombres, presuntamente del mismo grupo, quienes le realizaron múltiples detonaciones.

Eran cerca de las 3:15 de la tarde. Los disparos se escucharon en toda la zona.

Martínez Castillo murió en el sitio. No hubo tiempo de auxilio.

El cuerpo quedó tendido en la vereda, mientras vecinos se resguardaban dentro de sus casas, acostumbrados ya a correr cuando suenan las balas.

El fallecido era residente de la Cuarta Etapa de Mano de Piedra. La escena fue acordonada posteriormente por unidades policiales y personal del Ministerio Público, que iniciaron las diligencias correspondientes.