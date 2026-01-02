Que antes de Irma, los de la coalición Vamos y otros politiqueros del patio decían que el problema de la basura en Detroit era culpa de la ineptitud de Carrasquilla y Revisalud, pero ahora dicen que el problema es por culpa de Revisalud, pero, sobre todo, de la gente de San Miguelito. Ahora, todo el mundo tiene la culpa, menos la alcaldesa adicta al TikTok. ¡Así son!

Que un intelectual del gueto me dice que no hay que ser adivino para saber que, desde hoy, en el pleno de la Asamblea, la agenda de los de Vamos incluirá el mismo menú de siempre: hablarán sobre los cacareados cambios al reglamento interno; pedirán que se siga botando gente de las instituciones y, de seguro, cual tuna de carnaval, no faltará la tiradera de puyas al contralor.

Que ese mismo intelectual me jura y perjura que de lo que no hablarán los títeres de Juan Diego hoy en la Asamblea es sobre la incapacidad probada y comprobada de Irma y su equipo para resolver el tema de la basura, situación que ha puesto en peligro la salud de los habitantes de Detroit; tampoco dirán nada sobre el escándalo de la yeyesita extorsionadora de Movin/Foco y sus nexos con MELA, el cual impregnó de un olor fétido a la justicia.

Que, hablando de MELA, hoy la Tremenda Corte debe definir su nueva junta directa. Por el bien de la justicia, esperamos que esta señora caprichosa no se reelija como presidenta.

Que Dinoska hizo un recorrido por las casas de justicias comunitarias de Arraiján. Un abogado de saco suda’o me dice que urge capacitar a varios jueces que no saben ni cuándo ni cómo aplicar la ley.

Que un jodedor comenta que Juan Harvard se la pasó despotricando contra Bolo, el contralor, por el tema de las transferencias a algunos municipios, pero ahora resulta que la que recibe una grandísima ayuda es su querida Irma. Mis padres siempre me enseñaron a no escupir para arriba y a nunca decir que de esta agua no beberé... así que, a tragarse ese sapo, Juan Diego.

Que por San Miguelito andan preguntando por el barrendero Gaitán. La gente quiere saber dónde dejó la escoba y el overol porque por allá no se le ve en estos tiempos de crisis.

Que un chusco pregunta si el mundo se está acabando porque el “profe” Argote le estaba tirando flores, sin querer queriendo, al gobierno por los casi mil millones de dólares que aportó a la CSS.

Que, según Argote, si los gobiernos anteriores hubieran pagado la mitad de esa plata por año a la CSS, no habría crisis de pensiones. Mira tú quién lo dice… ¿Seguro que usted está bien, profe?

Que, por los lados de la Laguna de Pocrí, en Los Santos, la gente tuvo que mamarse el recibir y pasar las primeras horas del Año Nuevo a oscuras, pues la cuadrilla de reparación llegó a las 6 de la mañana del 1 de enero.

Que el comunista “light” Richard Morales culpa a los gringos del derrumbe del monumento chino en el Puente de las Américas. Mira tú.

Que mi brother del distrito me comenta que Irma es el vivo ejemplo de lo que un funcionario nunca debe hacer. Por andar pensando políticamente, y no en el bienestar de la gente, permitió que la crisis de la basura se agravara. Pudo pedir apoyo con suficiente antelación, pero su orgullo y soberbia pudieron más y ahí están las consecuencias. Quería colgarse la medalla al mérito y terminó con el premio a la ineptitud.