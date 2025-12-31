Tragedia en Nochevieja: persona fallece al ser arrollada cerca de Santa Mónica

Panamá- Una persona falleció en horas de la mañana de este 31 de diciembre en la vía José Agustín Arango, cerca de la urbanización Santa Mónica, ubicada en el corregimiento de Las Mañanitas (Panamá Este).

El cadáver de la víctima quedó en medio de la vía de cuatro carriles, justo sobre el paso peatonal (cebra), frente a una antigua fábrica de vidrios.

Aparentemente, la persona cruzaba la vía cuando fue embestida por un vehículo que no hizo el alto obligatorio y la mató, previo a la nochevieja.

Unidades de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional se presentaron a la escena y bloquearon el tráfico en los carriles internos de la vía, dejando libres los de los extremos para permitir la circulación vehicular mientras se efectuaban las diligencias de rigor.



