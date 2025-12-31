Sucesos - 31/12/25 - 11:20 AM

Tragedia en Nochevieja: persona fallece al ser arrollada cerca de Santa Mónica

El cadáver de la víctima quedó en medio de la vía de cuatro carriles, justo sobre el paso peatonal (cebra), frente a una antigua fábrica de vidrios.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una persona falleció en horas de la mañana de este 31 de diciembre en la vía José Agustín Arango, cerca de la urbanización Santa Mónica, ubicada en el corregimiento de Las Mañanitas (Panamá Este).

El cadáver de la víctima quedó en medio de la vía de cuatro carriles, justo sobre el paso peatonal (cebra), frente a una antigua fábrica de vidrios.

Aparentemente, la persona cruzaba la vía cuando fue embestida por un vehículo que no hizo el alto obligatorio y la mató, previo a la nochevieja.

Unidades de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional se presentaron a la escena y bloquearon el tráfico en los carriles internos de la vía, dejando libres los de los extremos para permitir la circulación vehicular mientras se efectuaban las diligencias de rigor.


 

 

Te puede interesar

Tragedia en Nochevieja: persona fallece al ser arrollada cerca de Santa Mónica

Tragedia en Nochevieja: persona fallece al ser arrollada cerca de Santa Mónica

 Diciembre 31, 2025
Atacan a tiros a hombre dentro del cementerio Monte Esperanza en Colón

Atacan a tiros a hombre dentro del cementerio Monte Esperanza en Colón

 Diciembre 31, 2025
Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte

Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte

 Diciembre 31, 2025
Condenado a 20 años de prisón por violar a su hija desde 2014 a 2020

Condenado a 20 años de prisón por violar a su hija desde 2014 a 2020

 Diciembre 31, 2025
Recuperan cuerpo de menor desaparecido en fondo del río Santa María

Recuperan cuerpo de menor desaparecido en fondo del río Santa María

 Diciembre 31, 2025

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza
Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Hombre abandona a un niño en un minisúper. ¡Lo dejó y se fue!

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Subió a tirar bala y bajando le dieron plomo: otro muerto en Mano de Piedra

Subió a tirar bala y bajando le dieron plomo: otro muerto en Mano de Piedra