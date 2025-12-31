Sucesos - 31/12/25 - 09:25 AM

Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte

Tras recibir la alerta por la desaparición del joven, se coordinó el operativo de búsqueda.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El cadáver del joven Erick Amir Morales Fuentes (19 años) fue recuperado anoche en el sector conocido como Cañón Macho de Monte, ubicado en Cuesta de Piedra, distrito de Tierras Altas (Chiriquí).

Rescatistas del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) recibieron la alerta por la desaparición del joven a eso de las 2:50 de la madrugada del ayer, por lo que se coordinó el operativo de búsqueda entre miembros de ambas entidades.

El joven había ingresado al cañón y posteriormente no pudo ser localizado, por lo que sus familiares notificaron el hecho al 911. Tras horas de búsqueda, su cuerpo fue localizado en el fondo de un río por los miembros de los equipos de respuesta. Fue recuperado y colocado en un área segura, donde el personal del Ministerio Público efectuó la diligencia de levantamiento del cadáver.

Por el momento, se presume que el joven, residente en el distrito de Bugaba, pudo haber sido sorprendido por una fuerte corriente y ahogado, pero esto será comprobado durante el examen de necro

 



 

