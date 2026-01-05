Capturan conductor cómplice de asalto frustrado en Los Nogales

Panamá- Un hombre, que se presume es uno de los involucrados directos en el robo frustrado perpetrado anoche en Los Nogales, corregimiento de Las Mañanitas, fue aprehendido por la Policía Nacional en el vehículo utilizado para transportar a los delincuentes a la escena del hecho.

La mayor Maylin Guzmán, de la Policía Nacional, aseguró que, tras recibir la alerta por el robo de un vehículo en el sector de Las Mañanitas, unidades policiales lograron la aprehensión de un ciudadano y la recuperación de un automóvil color gris en el sector 4 de Las Paredes, mientras el sospechoso se mantenía en su interior.

El vehículo recuperado fue captado por las cámaras de un sistema de vigilancia instalado afuera del local comercial que fue blanco del intento de robo, cuando llegó a los estacionamientos y de este descendieron tres sujetos armados.

Tras un intercambio de disparos, el conductor del sedán arrancó, dejando atrás a sus compinches. Dos de los asaltantes quedaron heridos y fueron aprehendidos por las unidades policiales que frustraron el asalto, y un tercero murió en el lugar. Una unidad policial también resultó herida.

En la escena, la policía también recuperó un arma de fuego que llevaba uno de los sospechosos.

El aprehendido —que vestía pantaloncillo azul, zapatillas y suéter blanco con mangas azules—, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites judiciales correspondientes.



