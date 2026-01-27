Que, en el mamotreto de Jodebrecht, le echaron por tierra a la fiscal Morcillo el testigo protegido que no le sirvió en un proceso anterior relacionado con la empresa brasileña, pero que, en esta ocasión, lo querían colar para que la jueza lo valorara sin darle oportunidad a los abogados defensores de controvertirlo. Por lo menos, pegó una Baloisa…

Que un abogado litigante del gueto comenta que si la jueza Baloisa hubiera empleado el criterio de descartar testimonios de testigos que la defensa no tendría la oportunidad de controvertir en el juicio, jamás se hubieran dado las injusticias y los exabruptos que se dieron en el infame caso “New Business”.

Que, luego de escuchar a la fiscal Morcillo, ese mismo abogado del gueto se pregunta: ¿qué valor pueden tener unas pruebas que, en el país de origen, Brasil, fueron anuladas porque se obtuvieron mediante la violación de toda garantía y principios procesales? Dar valor a esas pruebas sería dar un espaldarazo a la barbarie jurídica.

Que algunos diputados libres postulados, abiertamente pro-LGBTQ+, tienen una rara tendencia a querer hacer de sus anuncios de bodas todo un “show” para que todo el mundo se entere. ¿Por qué será? ¿Estrategia política?

Que Zulay afirma que la Alcaldía de Irma está contratando a las mismas empresas que facturaron “duro duro” en los tiempos del GobierNito. ¡Mira tú!

Que los que fueron sorprendidos “in fraganti” el fin de semana sembrando cizaña y desinformación sobre el tema minero por los lados de la comarca fueron los “hambrientalistas” del CIAM. ¿Andan incitando los cierres de calles? Mucho cuidado, pues.

Que un criticón me dice que los del Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo se andan quejando de la canción “El Falador”, cantada por varios regueseros del patio, porque denigra a las mujeres, y que está de acuerdo con eso, pero que nada dicen de las tonadas de la Calle Arriba y Calle Abajo en las que trapean el honor y la dignidad de las “reinas” sin piedad. Les gritan desde cocainera hasta put… ¡Pero nadie dice nada!

Que por los lados de Parque Lefevre corre el rumor de que ya van a ponerle orden a todos esos talleres que hacen lo que les da la gana y no respetan las reglas del urbanismo. Así que, a los propietarios, que jueguen vivo y que ¡aprieten!

Que un abogado litigante de verdad le recomienda a Robertito, el vice, que mejor no hable de derecho penal porque de eso no sabe nada y que se dedique a hacer lo que mejor ha hecho en su vida: pescar en río revuelto para ver si en las próximas elecciones queda, como siempre, viviendo de la teta del Estado.

Que un jodedor comenta que la posible formación del partido M&M será como el chocolate, que se va a derretir, pero no en tu boca. Ya Melitón se ganó la fama de falso profeta, terminó decepcionado en el pasado debate presidencial, y Martín ni siquiera tiene visa para ir a Gringolandia.

Que, hasta ayer, el proceso de revocatoria contra Mayer estaba estancado en 65 firmas (0.030% del total requerido); el de Galván es 301 (0.58%) y el del alcalde baruense Guadalupe Pitti en 21 rúbricas (0.14%).

Que el que anda cabreado es Berguido porque no soporta ver que gente de todas las clases, nacionalidades y colores esté llegando a visitar el Casco Antiguo. Cuentan que primero quiso tumbar la actividad del Casco Peatonal y que ahora dio instrucciones para que desde el diario de la 12 de Octubre le den plomo a la apertura de la playa Prieta al público. Ombe, pues, váyase a vivir al Palacio de Buckingham para ver si lo aceptan.