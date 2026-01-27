Sucesos - 27/1/26 - 03:01 PM

Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este

El hecho ocurrió justo en frente del edificio Torres Zeus, en una hora de alto tráfico, por lo que los vehículos fueron desviados por una calle alterna.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El conductor de una camioneta de color blanco murió este martes, luego de que su vehículo se volcó en la avenida Paseo del Mar, ubicada en Costa del Este.

El vehículo tuvo que ser removido con una grúa, porque quedó en medio de la calzada.

Unidades de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional investigan el hecho para corroborar si hubo otro vehículo involucrado o si el conductor perdió el control del volante.

 

