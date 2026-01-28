Que, en el mamotreto de Jodebrecht, en algunos canales de TV se percibía algo de frustración porque la testigo de la fiscalía Yara Campo, directora ejecutiva del TE, fue clara y precisa al decir que no había nada ilegal con las donaciones hechas por Odebrecht a algunos partidos políticos. ¿Qué querían? ¿Qué fuera a inventar y a mentir?

Que al “Cocobolo” Cedeño le han caído a pelonera luego de que se aprobara autorizar a los diputados que son abogados litigar. Otra prueba más de que esos que se dan de más pulcros son quienes más terminan cambiando el discurso una vez que consiguen quedar en la papa.

Que “El Loco” afirmando que 4x8 Carrizo es solo un “chivo expiatorio” en toda esta trama en la que los verdaderos peces gordos son “Nito” y su hermano Roy.

Que ayer se vio al diputado Barboni hablando muy amenamente con Cachaza en la entrega de credenciales en el Directorio del Partido Panameñista. Ojalá no escuche los malos consejos.

Que un criticón me dice que aún está a la espera de que la alcaldesa Irma haga su rendición de cuentas y aclare el chanchullo relacionado con empresas de una misma familia que estaban siendo favorecidas con contratos en Detroit. Aclara, Irma, porque después oscurece.

Que “Lady B” y otros perredianos andan invocando el respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales en el caso de “Gaby” y otros miembros del piardi que están enredados en líos legales y estamos de acuerdo con eso. Irónicamente, algunas de esas figuras políticas que ahora piden respeto son las mismas que antes celebraban cuando esos derechos que hoy reclaman le eran violados a “El Loco”.

Que, en la entrega de credenciales del PRD, el diputado Rapahel Buchannan llevó una murga tableña que tocaba a todo pulmón cada vez que mencionaban su nombre… ¿Futuro candidato presidencial del Piardi?

Que el repre de Pueblo Nuevo le metió un puñetazo al de Parque Lefevre, Rody Ruíz Díaz. Me cuentan que ya nadie aguanta las patanerías del “man” de Parque Lefevre y anda mal asesorado por el vicealcalde.

Que, hablando del mamotreto de Odebrecht, ayer los defensores revelaron que la subcomisionada sin idoneidad y el comisionado Eladio están chifeando recibir las citaciones para comparecer al juicio de Odebrecht. ¿Cuál es el miedo? ¿Para eso elaboran informes chimbos?

Que un chusco comenta que, después de la exhibida que le dieron huevito Pineda y Afu a Irma, los diputados de Vamos, que andaban rinconcitos, se han quedado calladitos y es su esquina. ¡Ay, Dios santo!

Que “Lady B”, cuando ayer aceptó las credenciales como secretario general del PRD, dijo que el partido se había alejado de la esencia del torrijismo y que se había equivocado. ¡Pero no dijo cuál fue la equivocación!

Que un necio que fue a la entrega de credenciales del PRD aseguró que la renovación con la juventud es urgente porque en el evento el promedio de edad era como de 60 años… Coño, no sean malos con los veteranos.

Que hoy se dará en la Asamblea el primer debate del proyecto de ley 435, que tipifica el delito de exhibicionismo. La iniciativa va dirigida a castigar a aquellos y aquellas que, con fines lascivos o sexuales, les gusta andar enseñando lo que no deben por ahí.