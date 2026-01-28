Sucesos - 28/1/26 - 11:02 PM

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Juan Alberto Vargas, de 14 años, , hijo del cantante Jr. Ranks, y otra persona herida fue el resultado de un suceso de violencia que se registró la noche del miércoles en la comunidad 16 de Junio, en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.

Varios sujetos llegaron a una de las calles de la comunidad y abrieron fuego, según información preliminar, varios . En el ataque resultó herido otro adolescente. 

Tras el tiroteo, los pistoleros huyeron en medio de la noche. Ambos heridos fueron trasladados al cuarto de urgencias para recibir atención médica. Lamentablemente, se confirmó el deceso de Vargas.  El otro adolescente recibió un disparo en la pierna derecha y fue llevado a un centro médico para su atención.

Este hecho activó operativos policiales en diferentes sectores para dar con el paradero de los responsables. La comunidad permanece consternada mientras las autoridades buscan esclarecer el crimen.

