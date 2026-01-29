Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push

Las redes sociales se calentaron hoy luego que circulara un comunicado de una casa de citas en Milla 8 en el que se advertía a artistas y creadores de contenido, para que evitaran usar sus instalaciones para grabar contenidos audiovisuales sin su autorización.

Pero lo que llamó la atención es que en el comunicado mencionaron a Sammy y Sandra Sandoval, así como El Boza, entre los que no habrían solicitado permiso y grabaron.

Como era de esperarse, Sandra respondió inmediatamente y desmintió eso.

“Necesito que me enseñen ese video donde dicen que yo aparezco, porque sería el último lugar que yo buscaría para grabar. Me moriría de pena”.

Hasta Samy Sandoval y Tavo Flores pidieron saber cuándo grabó eso, porque no lo recuerdan.

Respecto a El Boza, tampoco ha dicho nada.

Hasta el cierre de esta nota, El Boza, quien también fue mencionado en el comunicado, no se ha manifesta

El comunicado también les dio un plazo de tres meses para que artistas, productores y creadores de contenido se acerquen a regularizar el uso de las imágenes del lugar.

Aunque los tipiqueros expresaron su sentir, cibernautas afirman que esto podría tratarse de una estrategia de marketing para hacer bulla.