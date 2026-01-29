Show - 29/1/26 - 03:11 PM

Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push

Aunque los tipiqueros expresaron su sentir, cibernautas afirman que esto podría tratarse de una estrategia de marketing para hacer bulla.

 

Por: Redacción / Web -

Las redes sociales se calentaron hoy luego que circulara un comunicado de una casa de citas en Milla 8 en el que se advertía a artistas y creadores de contenido, para que evitaran usar sus instalaciones para grabar contenidos audiovisuales sin su autorización. 

Pero lo que llamó la atención es que en el comunicado mencionaron a Sammy y Sandra Sandoval, así como  El Boza, entre los que no habrían solicitado permiso y grabaron. 

Como era de esperarse, Sandra respondió inmediatamente y desmintió eso.

 

Necesito que me enseñen ese video donde dicen que yo aparezco, porque sería el último lugar que yo buscaría para grabar. Me moriría de pena”.

Hasta Samy Sandoval y Tavo Flores pidieron saber cuándo grabó eso, porque no lo recuerdan.

Te puede interesar

Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push

Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push

 Enero 29, 2026
Familiar JR. Ranks se pronuncia: "Un acto de violencia le arrebató la vida"

Familiar JR. Ranks se pronuncia: "Un acto de violencia le arrebató la vida"

Enero 29, 2026
¡Nadie la ofendió! Katitao feliz celebra y goza con la plena de "El Falador"

¡Nadie la ofendió! Katitao feliz celebra y goza con la plena de "El Falador"

 Enero 29, 2026
¡La abandonaron! Abogados de Mireddys renuncian y no la defenderán más

¡La abandonaron! Abogados de Mireddys renuncian y no la defenderán más

 Enero 29, 2026
Nikeisha Sánchez crea proyecto para madres, como ella, de niños especiales

Nikeisha Sánchez crea proyecto para madres, como ella, de niños especiales

 Enero 29, 2026

Respecto a El Boza, tampoco ha dicho nada. 

Hasta el cierre de esta nota, El Boza, quien también fue mencionado en el comunicado, no se ha manifesta

El comunicado también les dio un plazo de tres meses para que artistas, productores y creadores de contenido se acerquen a regularizar el uso de las imágenes del lugar.

Aunque los tipiqueros expresaron su sentir, cibernautas afirman que esto podría tratarse de una estrategia de marketing para hacer bulla. 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este

Conductor muere tras volcar su camioneta en el Paseo del Mar, Costa del Este
Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí