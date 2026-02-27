Que, en la farsa de Odebrecht, Sittón le recordó a la jueza Baloisa en sus alegatos que la fiscalía habla de blanqueo de capitales y de un sinnúmero de movimientos y transacciones bancarias, pero que nadie de esos bancos fue llamado a capítulo.

Que Sittón dijo una gran verdad en el juicio de Jodebrecht: las normas de prevención de blanqueo exigen que los bancos tengan oficiales de cumplimiento y nunca hubo alarmas o alertas de la banca panameña sobre transacciones o movimientos que fuesen considerados sospechosos.

Que, con relación al Mariano Bula de Colón, un chusco comenta que hay que aplaudir a este gobierno porque hizo en menos de dos años lo que los dos gobiernos anteriores, el de la "Tortuga" y el de la "Leche Condensada", no pudieron hacer: terminar la obra que con tanta ansia esperaba el béisbol colonense.

Que me aseguran que por el Municipio de La Chorrera se avecina un “BobbyLeeGate”, igualito al caso Watergate, ya que las cámaras devideovigilancia municipal, que deben ser utilizadas para perseguir delitos comunes, están siendo utilizadas para vigilar funcionarios que sospechan están en contra de las actuaciones municipales.

Que me aseguran que los videos de la cámara del Municipio de La Chorrera van a parar a los celulares de funcionarios y de una diputada. ¿Cómo así, Eloy?

Que, en la alcaldía de La Chorrera, recién botaron a un ingeniero que fue contratado en el periodo anterior. Me cuentan que Bobby dejó que lo botaran para tomar el control de las cámaras de vigilancia.

Que la vaina sigue encendida por los lados de la Junta Comunal de Tocumen, donde un funcionario de esa misma entidad denunció ante la Fiscalía Anticorrupción un esquema de nombramientos ficticios, en los que se nombraba a determinadas personas, pero eran otras las que asistían a “laborar”. Aló, ¿Juan Diego? Vuelvo y te pregunto, ¿qué Vamos va a hacer con la niña Arielis?

Que estudiantes del Colegio Abel Bravo de Colón pusieron una denuncia ante la Defensoría del Pueblo por supuesta discriminación étnico-racial. Si en Colón todavía se dan estas prácticas, ¿qué se espera del resto del país?

Que “Luchito” Duke parece tener una fijación obsesiva-compulsiva con Lucy. A los de Vamos se les recuerda que ellos no tienen moral para señalar ni calificar a nadie de ineficiente luego del desastre de Irma con el tema de la basura.

Que es increíble que haya quienes se opongan a la ley con la que se busca castigar penalmente a los que utilizan máscaras o se cubran el rostro durante las protestas. Si usted no va a hacer nada malo, no tiene por qué taparse la cara.

Que, con relación al tema del Senniaf, llama la atención cómo en Chitré han armado un “show” lamentable por el traslado de jóvenes con discapacidad del CAI de Tocumen al Hogar María Auxiliadora. Tienen derecho a expresar su desacuerdo, pero no a convertir en espectáculo mediático, y hasta político, un tema que involucra a jóvenes cuya vida de por sí está marcada por la tragedia y el rechazo social. ¡Partida de come santos y caga diablos!

Que la propuesta de los títeres de Juan Diego para citar al director de la AMP no prosperó. Está la Yamireliz con unas ganas terribles de figurar.