Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

Panamá- La mañana de este miércoles se registró un accidente de tránsito que dejó un saldo de una víctima fatal en la entrada de la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos.

La víctima fue identificada como Gladys Campos, una reconocida estilista de 77 años, quien, de acuerdo con los primeros informes, intentaba cruzar la vía cuando fue atropellada por un taxi que transitaba por el área.

El hecho ocurrió en la doble vía de acceso a la ciudad, un tramo caracterizado por alto flujo vehicular y peatonal, debido a la presencia de oficinas públicas, bancos y otros establecimientos comerciales.

Al lugar acudieron unidades de emergencia que brindaron atención inmediata; sin embargo, pese a los esfuerzos de los rescatistas por socorrerla, se confirmó su fallecimiento en el sitio. Posteriormente, el cuerpo fue cubierto a la espera de las autoridades competentes para el levantamiento correspondiente, mientras transeúntes observaban consternados lo ocurrido.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades. Con este caso, se convierte en la primera víctima fatal por accidente de tránsito en lo que va del año 2026 en la provincia de Los Santos.

Residentes del sector manifestaron su preocupación por el exceso de velocidad con que algunos conductores transitan por esta vía y solicitaron a las autoridades la implementación de medidas adicionales de seguridad, como la instalación de más resaltos y pasos peatonales, a fin de reducir riesgos en una zona altamente concurrida.