Show - 25/2/26 - 09:24 AM

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

Esto ocurre semanas después de su sonada participación en el "Parking de Yen Video", donde fue una de las figuras principales y reafirmó su popularidad en la farándula local.

 

Por: Redacción / Web -

Kathy Carfashion causó revuelo en redes sociales tras su reciente visita a un centro penitenciario para encontrarse con su pareja.

Kathy compartió a través de sus historias de Instagram que se estaba preparando para una visita conyugal a Roberto Erasmos Suterland, mostrándose emocionada por el encuentro tras un tiempo de separación física. 

En entrevistas previas, ella ha mencionado haber encontrado una conexión especial con alguien que la "sacó de su enfoque en sí misma", a pesar de las circunstancias.

Esto ocurre semanas después de su sonada participación en el "Parking de Yen Video", donde fue una de las figuras principales y reafirmó su popularidad en la farándula local. 

Te puede interesar

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

 Febrero 25, 2026
Entre amor y proyectos junto a Barceló

Entre amor y proyectos junto a Barceló

 Febrero 25, 2026
Delyanne Arjona despide a Berta de Peláez, la mujer que la inspiró

Delyanne Arjona despide a Berta de Peláez, la mujer que la inspiró

 Febrero 25, 2026
¡Otra vez! Aficionado del Tottenham se burla del físico de la mujer de Rice

¡Otra vez! Aficionado del Tottenham se burla del físico de la mujer de Rice

 Febrero 24, 2026
Julio pone demanda tras ser denunciado por abusos sexuales

Julio pone demanda tras ser denunciado por abusos sexuales

 Febrero 24, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
No resistió: jóvenes apedrearon a un adulto mayor y murió

No resistió: jóvenes apedrearon a un adulto mayor y murió

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Audiencia: Su pareja y primo la asesinó frente a sus tres pequeños hijos

Audiencia: Su pareja y primo la asesinó frente a sus tres pequeños hijos