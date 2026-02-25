¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

Kathy Carfashion causó revuelo en redes sociales tras su reciente visita a un centro penitenciario para encontrarse con su pareja.

Kathy compartió a través de sus historias de Instagram que se estaba preparando para una visita conyugal a Roberto Erasmos Suterland, mostrándose emocionada por el encuentro tras un tiempo de separación física.

En entrevistas previas, ella ha mencionado haber encontrado una conexión especial con alguien que la "sacó de su enfoque en sí misma", a pesar de las circunstancias.

Esto ocurre semanas después de su sonada participación en el "Parking de Yen Video", donde fue una de las figuras principales y reafirmó su popularidad en la farándula local.