Que, en la farsa de Jodebrecht, varios defensores le recordaron a la jueza Baloisa ayer en sus alegatos que no es posible concebir un Estado que, para impartir justicia, utilice pruebas contaminadas, violentando la Constitución y, con ello, el respeto al debido proceso y a los derechos humanos. El artículo 377 del CPP fue el que más resonó en el tribunal: los elementos de prueba solo pueden ser valorados si han sido obtenidos por medios lícitos.

Que, siguiendo con la farsa de Jodebrecht, a la fiscal Morcillo le echaron en cara el hecho de que hiciera mención en sus alegatos a pruebas que formaban parte de un expediente que en 2022 ella misma recomendó mandar a archivar porque no había elementos para acreditar un delito por presunto peculado en la Línea 1 del Metro. ¡Ella solita se anda enredando!

Que “El Loco” anuncia que va a demandar a los sicarios de la desinformación que manejan el portal de la extorsión y el soborno. Dice que los muy sinvergüenzas le están pidiendo 30K mensuales para frenar la campaña sucia que tienen en su contra.

Que, hablando de “El Loco”, se supo que le está metiendo al “gym” como preparación para hacerse una tercera operación de columna en Colombia, luego de las fallidas operaciones en Panamá. Les pide a todos que lo pongan en sus rezos.

Que el Tribunal Superior de Apelaciones negó la apelación de la defensa y volvió a mandar para la chirola al exalcalde del distrito de Pocrí, Manuel Soriano. Serán mínimo seis meses en la sombra.

Que por ahí circulan fotos de Robertito, el vicealcalde, repartiendo mochilas por la comarca junto a la misma gente a la que le encanta cerrar calles y fomentar el caos. ¡Mira tú! Después, cuando se forman los pereques, dice que no tiene nada que ver.

Que un chusco comenta que eso de utilizar máscaras en las manifestaciones ya es hora de castigarlo porque bien es sabido que hay más de cuatro que se aprovechan del caos para cometer actos delictivos. Quienes protesten, y sobre todo si creen que su causa es legítima, deben hacerlo con el rostro descubierto y de cara al sol. ¡Ahí va esa ley camino a la Cuevita!

Que a los amigos de Dios y Patria más les vale poner orden en Patio Pinel: es el colmo que a dos cuadras de un lugar donde pululan los turistas, como Catedral, los maleantes anden tirando balas alegremente y sin control. Un solo turista que reciba un rasguño y jode el turismo en la capital.

Que, finalmente, los diputados aprobaron en la Comisión de Credenciales el descuento a los diputados que no asistan a la Asamblea; ahora habrá que leer la letra pequeña porque seguro que la lista con las excusas para que no les apliquen este descuento irá desde Panamá hasta Chiriquí.

Que, cuando muchos pensaban que el titiritero de Irma en San Miguelito era Juan Harvard, fuentes cercanas a Vamos aseguran que el titiritero mayor de la jefa del municipio de Detroit es Luchito Duke. ¡Santo cielo! Esto cada vez se pone mejor...

Que, hablando de San Miguelito, se cumplió el viejo adagio que reza: "Trabajo mata lengua". Pasaron los Carnavales y la Autoridad de Aseo ha estado a la altura; hace mucho tiempo que la gente del distrito no amanece con cerros de basura por las calles, veredas y las puertas de sus casas. ¡Están calladitos por los lados de Vamos!

Que el diputado pelotero “Tuto” Palacios se le fue a la yugular al alcalde del distrito de David, Joaquín De León Rivera, porque, según él, está obstaculizando la construcción de un parque de pequeñas ligas que ya cuenta con una partida presupuestaria de 2 melones. Lo acusó de ser un hombre carente de voluntad, ególatra y mezquino. ¡Solo faltó que fuera a la alcaldía y le diera con el bate!

Que Martín “sin visa” dice que PPC no fue buen socio para Panamá y la acusó de obstaculizar el desarrollo marítimo del país. Después, el hijo de Omar se echó un cuento en el que le quiso lavar la cara a su administración, pero ya todos sabemos cómo es él de cuentero.

Que, hablando de Martín “sin visa”, un jodedor se pregunta si también se va a oponer al Memorándum de Entendimiento que, en materia de salud, suscribieron Panamá y Estados Unidos. La pregunta es válida, porque ahora la moda de los “figureteros” y falsos profetas de la política es oponerse a todo.