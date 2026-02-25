Show - 25/2/26 - 04:03 PM

La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple

Por: La Habana / EFE -

La Ministra Kenny Dancer aprovechó el día de hoy para hacerle un fiestón a su madre

Kenny compartió un emotivo video en sus redes sociales agradeciendo a Dios por permitirle celebrar su cumpleaños con salud y alegría.

"Te amo madre mía. Feliz cumpleaños", dijo el famoso.

El artista afirma que usó el chen chen que se ganó en Tu Cara Me suena para hacerle una terraza. Recordemos el famoso se llevó el premio de $10 mil dólares

