Al menos cuatro muertos tras colapsar terraza en Madrid

Un derrumbe del edificio en obras de la calle Hileras, en el centro de Madrid, dejó al menos cuatro personas fallecidas.

Pese a que no había ninguna persona trabajando ahí, la caída de escombros arrastró el resto de pisos hasta el sótano, según se desprende de las explicaciones aportadas este miércoles por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y responsable de guardia de los Bomberos de Madrid, Miguel Seguí.

Los víctimas en el desplome parcial del edificio eran trabajadores de la obra para un futuro hotel.

Además, tres personas resultaron heridas, de las que solo una ha necesitado traslado al hospital por lesiones en un miembro inferior y está fuera de peligro. Según la compañía, había 40 operarios dentro del edificio.

Al parecer, la sobrecarga por material de obra acumulado, entre las hipótesis del derrumbe del edificio en Madrid

El alcalde ha señalado que había material de obra "apilado en la sexta planta" y ese exceso de peso "pudo influir en el colapso".