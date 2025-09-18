Mundo - 18/9/25 - 12:27 PM

Albania nombró a una IA como ministra para combatir la corrupción

Diella es una mujer vestida a la usanza tradicional albanesa. El objetivo de la ministra es acabar con la corrupción.

 

Por: Redacción / Web -

El Gobierno de Albania nombró a la primera "ministra" del mundo generada por inteligencia artificial para erradicar la corrupción

El asistente digital se llama Diella, que significa Sol, y lleva desde enero asesorando a los ciudadanos sobre cómo navegar por los servicios públicos en línea. El jueves, el primer ministro de Albania, Edi Rama, anunció la incorporación del ministro digital a su gabinete.

"Diella es el primer miembro del Gobierno que no está presente físicamente, sino que ha sido creado virtualmente por la inteligencia artificial", declaró Rama. Diella se encargará de todas las decisiones sobre licitaciones públicas, haciéndolas "100% libres de corrupción", dijo.

Además, añadió que "cada fondo público sometido al procedimiento de licitación será perfectamente transparente".

La idea sobre quién gana los concursos públicos se retirará de los ministerios del Gobierno en un proceso "paso a paso", dijo Rama, añadiendo que la IA garantizará que "todo el gasto público en el proceso de licitación sea 100 por cien claro".

La corrupción afecta a Albania y es un ancla que los aguanta, mucho más en su ideal de ingresar en la Unión Europea en 2030. El año pasado, el país ocupó el puesto 80 de 180 en el índice de corrupción de Transparencia Internacional, que clasifica a los países según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público.

Desde su lanzamiento, Diella se ha representado como una mujer vestida con el traje tradicional albanés

