ALMO ratifica "confianza" en el fiscal general tras filtrarse audios

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes tener "confianza" en el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, tras la filtración de unos audios en los que este habla de un juicio en la Suprema Corte relacionado con la muerte de su hermano y que puede constituir un caso de tráfico de influencias.

"No los escuché pero sí tengo la información de lo básico y opino que tiene que resolver la Corte sobre este caso. Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado con su hermano. Lo entiendo. Entonces él quiere que se haga justicia", dijo el presidente en la rueda de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que el caso lo resolverá el Poder Judicial y dijo desconocer si Gertz Manero tuvo acceso al expediente.

"Está en manos del Poder Judicial, si él habla mal de los ministros (de la Suprema Corte) es su visión de las cosas. Yo también lo hago a veces. No es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros y desde luego no les tengo confianza a jueces porque no han demostrado actuar con rectitud", lamentó el presidente.

Sobre todo, continuó, "no han entendido que deben de hacer Justicia pensando en todos, no solo pensando en las minorías".

Puso de ejemplo a los jueces que dan amparos a las empresas "extranjeras" del sector eléctrico y, según él, en detrimento del pueblo.

"Ojalá y la Corte resuelva bien. Y se aclare este asunto", agregó.

A pregunta expresa, aseguró tener "confianza" a Gertz Manero: "Sí, tengo confianza en el fiscal".

Una periodista le preguntó sobre el supuesto abuso de poder y el tráfico de influencias que puede representar esta conversación.

"Ahora, si va a utilizar su cargo para influir en el caso habría que esperar al resultado de los ministros. Hay que esperar el juicio, porque no depende de la Fiscalía, depende del Poder Judicial, en esta etapa", apuntó el presidente.

El mandatario dijo que este caso también tenía "tintes políticos" y buscaba "tumbar" al fiscal.

EL JUICIO POR SU HERMANO

La filtración se dio en YouTube a finales de la semana pasada y, en varios audios, Gertz Manero conversa con el fiscal Juan Ramos, hombre de su confianza.

En estas conversaciones hablan del juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y revelan una supuesta intervención de Gertz Manero para lograr que el Alto Tribunal de una resolución en su favor en el caso que impulsa contra la expareja y la exhijastra de su hermano Federico, a quienes acusa de haberlo asesinado.

De esta manera, hablan del apoyo que varios ministros de la corte podrían dar a su favor, mientras que hay uno de los magistrados, Alberto Pérez Dayán, que pretendería dejar en libertad a Alejandra Cuevas, hija de la expareja (Laura Morán) de su hermano.

Según Gertz Manero, ambas mujeres -exesposa e hija- propiciaron en 2015 la muerte de su hermano por negligencia.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este fin de semana que abría una carpeta de investigación por espionaje contra el procurador general. EFE

