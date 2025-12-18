Mundo - 18/12/25 - 12:00 AM

Sheinbaum critica que Kast reivindique el "régimen" de Pinochet

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó ayer a una reflexión histórica y democrática a la elección del ultraderechista José Antonio Kast como próximo presidente de Chile, y criticó la reivindicación que hizo de regímenes autoritarios como el de Augusto Pinochet (1973-1990).

Durante su conferencia de prensa en el Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que el resultado electoral en Chile debe ser respetado por tratarse de una decisión democrática del pueblo chileno, aunque expresó preocupación por las expresiones públicas de reconocimiento del dictador por parte del presidente electo.

“Más allá de que ganó democráticamente y fue reconocido por todas las fuerzas políticas, lo que llama la atención es su reconocimiento a Pinochet”, señaló.

La mandataria recordó que Chile vivió en 1973 un golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, electo democráticamente, hecho que dio paso a una dictadura caracterizada por la represión, el asesinato y la desaparición de opositores políticos.

