Periodista afirma que Trump anunciará la guerra con Venezuela esta noche

El periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará la guerra con Venezuela durante su discurso a la nación de esta noche, según le informó un miembro del Congreso.

«Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00» (02:00 GMT del jueves), dijo el periodista en el pódcast ‘Judging Freedom’, de tendencia conservadora.

Trump comparecerá esta noche por televisión para dar un discurso a la nación desde la Casa Blanca en el que hará balance de su casi primer año de gestión.

También manifestará los planes que tiene durante los tres próximos años, según indicó ayer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Se prevé que el mandatario aborde sus esfuerzos para reducir el coste de la vida ante las crecientes críticas entre sus propios seguidores, quienes le reprochan haberse centrado más en la política exterior que en los asuntos internos.

La escalada de las tensiones entre EE.UU. y Venezuela

Esta intervención tendrá lugar, no obstante, en pleno aumento de la tensión en el Caribe, donde el país ha desplegado en los últimos meses un gran operativo militar con la justificación de combatir el narcotráfico que opera en la región.

Esto ha incluido una serie de bombardeos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental contra alrededor de dos docenas de lanchas al parecer cargadas de droga, provocando la muerte de al menos 95 de sus tripulantes.

Trump aseguró ayer en su cuenta de Truth Social que Venezuela «está rodeada» por «la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica» y que la conmoción será como nunca antes hasta que «devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente» a Estados Unidos.

En este contexto, Trump confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela la semana pasada, y ayer ordenó el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país.

Carlson se convirtió en una de las voces más destacadas de la derecha en Estados Unidos como presentador en Fox News, de donde fue despedido en 2023 después de que la cadena investigara un mensaje privado con contenido racista y violento.

Maduro alerta a la ONU la «escalada de amenazas»

Entretanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una llamada telefónica con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para alertarle sobre la «escalada de amenazas» de Estados Unidos contra el país suramericano y «sus graves implicaciones para la paz regional».

Según un comunicado de Venezuela, Maduro mencionó a Guterres la publicación del presidente Donald Trump en la que anunció el bloqueo de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

Según el texto, Maduro calificó estas declaraciones como «expresiones de abierto carácter colonial» y criticó lo que dijo este miércoles el subjefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller, quien señaló que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó como «el mayor robo» de la historia estadounidense la nacionalización de 1976 por parte de Caracas.

«El presidente Maduro subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz», señala el comunicado de Venezuela.

Además, el texto menciona que el mandatario venezolano expuso el «asedio político, diplomático y económico contra Venezuela, así como la intensificación de una campaña de falsedades y amenazas militares».

Maduro calificó estas acciones como parte de una «diplomacia de la barbarie» que es «ajena a la convivencia internacional» y reiteró la voluntad de Venezuela de «defender una diplomacia digna, el diálogo y la paz».

Guterres le dará seguimiento a la situación

Por su parte, Guterres reafirmó su «compromiso con el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas», según el comunicado de Venezuela.

El secretario general de la ONU destacó la necesidad de «evitar cualquier escalada o confrontación» y advirtió que un conflicto armado en la región «carece de justificación y sería estéril, con consecuencias graves para la estabilidad regional y la zona de paz de América Latina y el Caribe».

«El secretario general informó que dará seguimiento a la situación y que acompañará su abordaje en el Consejo de Seguridad, promoviendo la desescalada y privilegiando siempre la diplomacia, el diálogo y la solución pacífica de las controversias», concluye el comunicado.