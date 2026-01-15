António Guterres advierte de un mundo en "caos" y pide reforma de ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este jueves ante la Asamblea General que el mundo atraviesa un "caos", dominado por "conflictos, impunidad, impredecibilidad y desigualdad", en un momento especialmente delicado para el organismo y su financiación.

"Estamos en un mundo marcado por divisiones geopolíticas contraproducentes, con violaciones flagrantes del derecho internacional y recortes masivos en la ayuda al desarrollo y humanitaria", denunció en su último discurso anual de prioridades antes de dejar la Secretaría General a finales de este año.

Guterres agregó que todo eso está "socavando los cimientos de la cooperación global y poniendo a prueba la resiliencia del multilateralismo", y que la ONU necesita "reformas que reflejen el mundo actual".

El jefe de la ONU aseveró que, "pese a las turbulencias", el organismo ha dado "un paso al frente" en ámbitos como la ayuda al desarrollo, la acción climática o la inteligencia artificial (IA), impulsando marcos globales para un uso "ético, seguro y responsable" de esta tecnología.

Sin embargo, anunció que se estudian fusiones de agencias de la ONU para "ganar eficiencia" en un contexto de recursos menguantes.

"Los presupuestos son importantes, pero solo si todos los Estados miembros pagan sus contribuciones íntegramente y a tiempo".

"La situación actual es totalmente insostenible", alertó, y pidió "a todos los países sin excepción" que "cumplan sus obligaciones financieras" en virtud de la Carta de Naciones Unidas, en velada referencia a Estados Unidos.

De lo contrario, dijo, los Estados miembros deben "reformar" las normas financieras para "evitar un colapso presupuestario".

"Erosión del derecho internacional en 4K"

La Carta de la ONU, indicó, "no es un menú a la carta, es un menú fijo", y denunció que "cuando los líderes pisotean el derecho internacional, cuando eligen qué reglas seguir, no solo socavan el orden mundial, sino que sientan un precedente peligroso".

"Seamos claros. La erosión del derecho internacional no está ocurriendo en la sombra. Se está desarrollando ante los ojos del mundo, en nuestras pantallas, en directo y en 4K", apostilló.

Según Guterres, "personas de todo el mundo están presenciando, en tiempo real, las consecuencias de la impunidad, el uso de la fuerza fuera de las normas internacionales y la amenaza de nuevos ataques", así como "ataques contra civiles, trabajadores humanitarios y personal de la ONU".

El diplomático portugués también criticó los "cambios institucionales de Gobierno, el pisoteo de los derechos humanos, el silenciamiento de la disidencia o el saqueo de los recursos" en todo el mundo.

"Los peligros no se limitan a los Estados o a las partes en conflicto. Se ven amplificados por una codicia y una desigualdad sin límites. El 1 % más rico posee el 43 % de los activos financieros mundiales. Y solo el año pasado, las 500 personas más ricas añadieron 2,2 billones de dólares a sus fortunas", continuó.

Además, acusó a "un puñado de personas que puede manipular las narrativas globales, influir en elecciones o dictar los términos del debate público".

"Basta con fijarse en la IA y en los algoritmos que dan forma a nuestras vidas. Estas tecnologías son demasiado importantes como para que estén controladas únicamente por unas pocas empresas o para que se optimicen solo para monetizar la atención y la indignación", declaró.

Reformas que reflejen el mundo actual

Por otra parte, Guterres celebró la segunda fase del alto el fuego en Gaza, pidió redoblar esfuerzos para detener la guerra en Ucrania y alertó de que dos tercios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible van "retrasados".

"El mundo está cambiando de formas inquietantes, pero también inspiradoras", señaló, y agregó que "la Carta nos da la brújula".

"No nos rindamos", clamó.

Guterres dijo también que cualquier reforma de la ONU, incluyendo la del Consejo de Seguridad, que consideró "esencial", debe "centrarse en instituciones que reflejen el mundo actual".

"Las soluciones de 1945 no resolverán los problemas de 2026. Si las estructuras no reflejan nuestros tiempos, nuestro mundo, nuestras realidades, perderán legitimidad", enfatizó.