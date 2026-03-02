Detienen a 10 panameños en Cuba por propaganda contra el gobierno

Diez ciudadanos panameños han sido detenidos en Cuba por pintadas críticas con el Gobierno y el sistema político de la isla en La Habana, informó este lunes el Ministerio del Interior (Minint) en un comunicado distribuido a medios oficiales.

El Minint aseguró que los arrestados están acusados de un presunto delito de propaganda contra el orden constitucional, para el que el Código Penal cubano prevé penas de cárcel de hasta 8 años.

Las pintadas contenían frases como "Abajo la tiranía", "Comunismo: enemigo de la comunidad" y "Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer", en referencia, respectivamente, al presidente de EE.UU., su secretario de Estado y su embajador en la isla.

Todas las pintadas estaban fechadas con el día en el que se realizaron, el 28 de febrero, y tenían abajo las siglas CDPC. La ONG independiente Centro de Documentación de las Prisiones Cubanas (CDPC) negó cualquier relación con esta acción.

Según el Minint, los arrestados confesaron que se les captó en Panamá, donde residen todos ellos, para "confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional".

Los arrestados iban a cobrar por esta operación entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno al regresar a Panamá, agregó el comunicado.

Las detenciones se practicaron en un momento de gran tensión entre EE.UU. y Cuba, luego de que Washington bloquease la entrada de petróleo a la isla y presionase a La Habana para iniciar una negociación.

La semana pasada la Tropa Guardafrontera cubana entró en un tiroteo con una lancha rápida procedente de EE.UU. en la que viajaban diez personas (nacionales cubanos residentes en Florida) que portaba gran cantidad de armamento, munición y equipamiento militar.

El incidente acaeció en aguas territoriales cubanas, según el Minint, que aseguró que fueron los tripulantes de la lancha quienes abrieron fuego cuando la embarcación oficial se les acercó para identificarlos.

En el incidente murieron cuatro tripulantes de la lancha rápida y los otros seis resultaron heridos, al igual que un guardafronteras cubano.