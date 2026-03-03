¡Se mató en la cárcel! Recluso cae del techo intentaba agarrar un celular

La madrugada de este martes, un recluso del Centro Penitenciario Nueva Esperanza de Colón, identificado como Daniel Amir Bernal, falleció luego de sufrir una caída desde el techo dentro de la cárcel, ubicada en la comunidad de Arco Iris, en el corregimiento de Cristóbal.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:28 a.m., cuando se escuchó un fuerte ruido. Agentes de la Policía Nacional y custodios acudieron al lugar y encontraron al privado de libertad tendido en el suelo. Bernal estaba en el pabellón 3, recluido por el delito de femicidio.

Según los informes, el recluso trataba de recoger un paquete que intentaban meter al penal usando un dron, pero perdió el equilibrio y cayó desde el techo hasta la planta baja, justo frente al pabellón 11, conocido como Golfo Kuna. En el lugar, los custodios encontraron un iPhone rosa con cobertor celeste.

Paramédicos del servicio 911 llegaron de inmediato y trasladaron al herido al Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, donde a las 2:20 a.m. se confirmó su fallecimiento producto de la caída.