Mundo - 29/9/25 - 12:22 PM

Anuncia arancel de 100 % a películas hechas en el extranjero

. En su publicación del lunes, mencionó a California, diciendo que el estado “ha sido particularmente golpeado”.

 

Por: Redacción / Web -

Donald Trump dijo en un posteo en Truth Social el lunes que impondrá un arancel de 100 % “a todas y cada una de las películas que se hagan fuera de Estados Unidos”.
Aunque no especificó cuándo ni cómo podría aplicarse el arancel, sin embargo, si cumple su amenaza, sería la primera vez que básicamente impone un arancel a un servicio en lugar de a un bien tangible.
Trump ya había amenazado inicialmente en mayo con un arancel de 100 % a las películas producidas en el extranjero, argumentando que otros países ofrecen incentivos fiscales que han atraído a cineastas. En su publicación del lunes, mencionó a California, diciendo que el estado “ha sido particularmente golpeado”.
Por otro lado, el estado ha propuesto y aplicado numerosos incentivos fiscales, al igual que otras ciudades estadounidenses.
Acciones de Netflix (NFLX) abrieron con una baja de 1 % el lunes en la mañana tras el posteo de Trump, mientras que otras compañías relacionadas con el cine, incluidas AMC (AMC) y The Walt Disney Company (DIS), abrieron al alza.

Te puede interesar

Anuncia arancel de 100 % a películas hechas en el extranjero

Anuncia arancel de 100 % a películas hechas en el extranjero

 Septiembre 29, 2025
Veterano de Irak mató a dos e hirió a varios en Michigan

Veterano de Irak mató a dos e hirió a varios en Michigan

 Septiembre 28, 2025
Sin víctimas tras explosión de un carro bomba en Ecuador

Sin víctimas tras explosión de un carro bomba en Ecuador

 Septiembre 27, 2025
Ucrania se prepara para exportar armas de fabricación propia

Ucrania se prepara para exportar armas de fabricación propia

 Septiembre 27, 2025
Petro dice que puede ir a EE.UU sin visa

Petro dice que puede ir a EE.UU sin visa

 Septiembre 27, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Cartilla de boxeo en honor a gloria deportiva Ismael Laguna

Cartilla de boxeo en honor a gloria deportiva Ismael Laguna
De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando

De la Zona Libre al mercado negro: Descubren red de contrabando