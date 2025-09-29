Anuncia arancel de 100 % a películas hechas en el extranjero

Donald Trump dijo en un posteo en Truth Social el lunes que impondrá un arancel de 100 % “a todas y cada una de las películas que se hagan fuera de Estados Unidos”.
Aunque no especificó cuándo ni cómo podría aplicarse el arancel, sin embargo, si cumple su amenaza, sería la primera vez que básicamente impone un arancel a un servicio en lugar de a un bien tangible.
Trump ya había amenazado inicialmente en mayo con un arancel de 100 % a las películas producidas en el extranjero, argumentando que otros países ofrecen incentivos fiscales que han atraído a cineastas. En su publicación del lunes, mencionó a California, diciendo que el estado “ha sido particularmente golpeado”.
Por otro lado, el estado ha propuesto y aplicado numerosos incentivos fiscales, al igual que otras ciudades estadounidenses.
Acciones de Netflix (NFLX) abrieron con una baja de 1 % el lunes en la mañana tras el posteo de Trump, mientras que otras compañías relacionadas con el cine, incluidas AMC (AMC) y The Walt Disney Company (DIS), abrieron al alza.
