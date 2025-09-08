Ataque a tiros a parada en Jerusalén deja al menos seis muertos

Al menos 6 personas han muerto y otras 12 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este lunes en el cruce Ramot, en una entrada a Jerusalén.

Cuatro víctimas fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos por un servicio de ambulancia, mientras que el quinto deceso se certificó poco después en un hospital, informa The Times of Israel. Otras seis personas alcanzadas por disparos se encuentran en condición grave.

Autoridades israelíes aseguraron que dos palestinos abrieron fuego este lunes 8 de septiembre en una parada de autobús a las afueras de Jerusalén. El hecho, que la Policía describe como un “ataque terrorista” y uno de los más letales en los últimos años en la disputada ciudad, se produce mientras crece el asedio israelí en la Franja de Gaza.

Se trata de uno de los ataques más mortíferos en esa ciudad desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza en octubre de 2023. El ataque se produjo a la entrada del barrio de Ramot, en Jerusalén Este, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel.

Los servicios de emergencia y los equipos médicos "declararon la muerte de cuatro víctimas, entre ellas un hombre de unos 50 años y tres hombres de alrededor de 30", según un comunicado de Magen David Adom (MDA), el equivalente israelí de la Cruz Roja. Más tarde, se certificó el deceso de otras dos personas, una mujer y un hombre, en hospitales de la ciudad.

Medios locales publicaron la identidad de cuatro de las víctimas, que eran judíos ultraortodoxos. Desde Madrid, el ministerio de Exteriores afirmó que una de las víctimas era un joven español de 25 años que vivía en Israel.