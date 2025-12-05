Mundo - 05/12/25 - 12:00 AM

Meta desactiva las cuentas en Australia de menores de 16 años

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y Threads, comenzó este jueves a restringir el acceso a sus plataformas a usuarios menores de 16 años en Australia, según confirmó un portavoz de la compañía a EFE.

La empresa detalló que, a partir de este 4 de diciembre, iniciará la eliminación del acceso a sus redes sociales para adolescentes de menos de 16 años, y prevé completar el proceso antes del 10 de diciembre, fecha en la que entra en vigor una nueva ley en el país oceánico para restringir el acceso a niños y adolescentes.

Durante este periodo, los menores podrán conservar y descargar su historial digital en las tres plataformas. Además, Meta notificará a los usuarios cuando cumplan 16 años para que puedan recuperar el acceso, restaurando todo el contenido tal como estaba antes de la restricción.

"Si bien la compañía se compromete a cumplir la ley, consideramos necesario un enfoque más estandarizado y respetuoso con la privacidad", señaló un portavoz de Meta en declaraciones a EFE.

