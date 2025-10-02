Bukele prohíbe lenguaje inclusivo en escuelas públicas

El Gobierno de Bukele dio un paso firme contra el lenguaje inclusivo en la educación salvadoreña. El presidente Nayib Bukele anunció en X que queda prohibido el uso del lenguaje inclusivo en todas las escuelas públicas del país.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, explicó que la medida busca "garantizar el buen uso de nuestro idioma en todo material y contenido, además de proteger a la primera infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afecten su desarrollo integral".

Según un memorándum oficial, la prohibición incluye "todos los centros educativos públicos y dependencias de esa cartera de Estado" y prohíbe expresiones como 'amigue, compañere, niñe, alumn@, jóvenxs' o cualquier otra deformación lingüística relacionada con la ideología de género.

En febrero de 2024, el entonces ministro de Educación, José Mauricio Pineda, ya había eliminado la ideología de género de las escuelas públicas, reforzando la postura del mandatario en eventos internacionales, como la Conferencia de Acción Política Conservadora en Maryland, EE.UU.