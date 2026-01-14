Mundo - 14/1/26 - 03:16 PM

¡Candela con Trump! Alemania y Suecia enviarán tropas a Groenlandia

Más de una docena de tropas de reconocimiento ‌serán desplegadas ​el jueves, relató el portavoz luego de que ‍medios de ese país informaran ‍sobre el tema.

 

Por: Redacción / Web -

Alemania anunció que enviará sus primeros soldados ‌a Groenlandia, dijo un portavoz del gobierno, después de que Suecia y Noruega anunciaran medidas similares tras las demandas del presidente Donald Trump para que ‌Estados ⁠Unidos tenga el control de la isla.

Más de una docena de tropas de reconocimiento ‌serán desplegadas ​el jueves, relató el portavoz luego de que ‍medios de ese país informaran ‍sobre el tema.

Todo se da luego que Trump dijera de manera repetida ⁠en las últimas semanas que la isla, ubicada estratégicamente y rica en minerales, es vital para la seguridad de Estados Unidos, y que su país debe poseerla para evitar que Rusia ⁠o China la ocupen.

De la misma manera, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció  que hoy llegarán a Groenlandia oficiales del Ejército sueco, enviados a petición de Dinamarca para participar en la preparación de maniobras militares.

"Llegan hoy a Groenlandia oficiales de las Fuerzas Armadas suecas. Forman parte de un grupo de varios países aliados", escribió Kristersson en X. "Juntos prepararán los próximos pasos en el marco del ejercicio danés Operation Arctic Endurance (Operación Resistencia Áritca). A petición de Dinamarca, Suecia envía personal de las Fuerzas Armadas", detalló.

"El objetivo es entrenarse para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica", señaló el Ministerio de Defensa danés.

Te puede interesar

¡Candela con Trump! Alemania y Suecia enviarán tropas a Groenlandia

¡Candela con Trump! Alemania y Suecia enviarán tropas a Groenlandia

 Enero 14, 2026
La ONU califica como "horribles" las cifras de miles de muertos en Irán

La ONU califica como "horribles" las cifras de miles de muertos en Irán

 Enero 14, 2026
Donald Trump suspende la emisión de visados para 75 países

Donald Trump suspende la emisión de visados para 75 países

 Enero 14, 2026
Ministros de Dinamarca y Groenlandia llegan rara reunión en la Casa Blanca

Ministros de Dinamarca y Groenlandia llegan rara reunión en la Casa Blanca

Enero 14, 2026
Elon Musk proporciona internet gratis a Irán a través de su satélite Starlink

Elon Musk proporciona internet gratis a Irán a través de su satélite Starlink

 Enero 14, 2026

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya había avanzado la necesidad de reforzar la presencia aliada en la isla ártica, mientras que varios países europeos, como Alemania y Reino Unido, habían apuntado la posibilidad de usar esta fórmula para aplacar la supuesta inquietud de Trump por la seguridad de Groenlandia ante Rusia y China, que aduce para justificar la necesidad de una anexión.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto

Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto
Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
¿Panamá sin visa a EE.UU.? El tema se analiza en Washington

¿Panamá sin visa a EE.UU.? El tema se analiza en Washington
¡Guerra por la basura! Alcaldesa y Contralor se dicen de todo

¡Guerra por la basura! Alcaldesa y Contralor se dicen de todo
Capturan a alias "Pocho", presunto cabecilla pandilleril y 13 de sus seguidores

Capturan a alias "Pocho", presunto cabecilla pandilleril y 13 de sus seguidores