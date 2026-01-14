¡Candela con Trump! Alemania y Suecia enviarán tropas a Groenlandia

Alemania anunció que enviará sus primeros soldados ‌a Groenlandia, dijo un portavoz del gobierno, después de que Suecia y Noruega anunciaran medidas similares tras las demandas del presidente Donald Trump para que ‌Estados ⁠Unidos tenga el control de la isla.

Más de una docena de tropas de reconocimiento ‌serán desplegadas ​el jueves, relató el portavoz luego de que ‍medios de ese país informaran ‍sobre el tema.

Todo se da luego que Trump dijera de manera repetida ⁠en las últimas semanas que la isla, ubicada estratégicamente y rica en minerales, es vital para la seguridad de Estados Unidos, y que su país debe poseerla para evitar que Rusia ⁠o China la ocupen.

De la misma manera, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció que hoy llegarán a Groenlandia oficiales del Ejército sueco, enviados a petición de Dinamarca para participar en la preparación de maniobras militares.

"Llegan hoy a Groenlandia oficiales de las Fuerzas Armadas suecas. Forman parte de un grupo de varios países aliados", escribió Kristersson en X. "Juntos prepararán los próximos pasos en el marco del ejercicio danés Operation Arctic Endurance (Operación Resistencia Áritca). A petición de Dinamarca, Suecia envía personal de las Fuerzas Armadas", detalló.

"El objetivo es entrenarse para operar en las condiciones especiales del Ártico y reforzar la huella de la Alianza en el Ártico, en beneficio tanto de la seguridad europea como transatlántica", señaló el Ministerio de Defensa danés.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya había avanzado la necesidad de reforzar la presencia aliada en la isla ártica, mientras que varios países europeos, como Alemania y Reino Unido, habían apuntado la posibilidad de usar esta fórmula para aplacar la supuesta inquietud de Trump por la seguridad de Groenlandia ante Rusia y China, que aduce para justificar la necesidad de una anexión.