Chavismo impulsa recolección de cartas para exigir liberación de Maduro

El chavismo impulsó este sábado una jornada nacional de recolección de cartas en Venezuela para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, capturados por Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas, en una operación que incluyó acciones simultáneas en distintos puntos de la capital y estados aledaños.

“Hoy estamos elaborando cartas para nuestro presidente, que se encuentra secuestrado en Nueva York, con la convicción de que pronto estará con nosotros”, declaró a EFE Wilkar Vallenilla, uno de los asistentes a la actividad.

Por su parte, Kervin Montemayor, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), expresó su respaldo a Maduro y Flores, instándolos a “resistir” desde Estados Unidos, tal como —afirmó— lo hace el pueblo venezolano.

“Pronto van a estar aquí con nosotros. Vamos a seguir en revolución. Fuerza, Nicolás; fuerza, Cilia”, manifestó Montemayor, quien aseguró que las cartas serán enviadas a Estados Unidos y “al mundo”.

El dirigente también rechazó las acusaciones contra Nicolás Maduro, actualmente juzgado en Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico, señalando que se trata de un proceso político.

Desde la captura del presidente venezolano, el chavismo ha intensificado manifestaciones y actos de protesta para exigir su liberación y ha reiterado que no cesará hasta lograr su regreso al país.

Los manifestantes también ratificaron su apoyo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, cargo que asumió el 5 de enero tras ser convocada por el Tribunal Supremo de Justicia.

Según el canal estatal Venezolana de Televisión, la recolección de cartas se desarrolló en varios estados, entre ellos Trujillo, Aragua, Anzoátegui y Sucre.