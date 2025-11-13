China y Japón se amenazan de forma militar por Taiwán

El Ministerio de Exteriores de China lanzó una advertencia y le exigió a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, retractarse de sus "indignantes" declaraciones sobre Taiwán, y advirtió que Japón "deberá asumir todas las consecuencias".

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, abrió una disputa diplomática con Pekín al afirmar en el Parlamento la semana pasada que un ataque chino contra Taiwán podría constituir una "amenaza existencial" para Japón y desencadenar una posible respuesta militar por parte de Tokio.

Por este hecho Pekín presentó posteriormente una protesta formal. Pero el portavoz de Exteriores chino, Lin Jian, destacó hoy en rueda de prensa que Takaichi se ha negado a retractarse de sus "indignantes" declaraciones e instó a Tokio a rectificar de inmediato sus acciones o el país "deberá asumir todas las consecuencias".

Además, la cadena estatal china CCTV calificó las declaraciones de la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán como "extremadamente maliciosas" y afirmó que habían "cruzado la línea".

Por otro lado, el ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, urgió Pekín a tomar medidas contra el polémico cónsul general chino con base en la ciudad de Osaka, Xue Jian, que afirmó recientemente en la red social X que "no tenemos más remedio que cortar la cabeza inmunda" de Takaichi.

"Lamentamos las repetidas declaraciones inapropiadas realizadas por el cónsul general chino en Osaka", afirmó Motegi en una rueda de prensa desde Canadá, donde se encontraba participando en la reunión ministerial del G7.