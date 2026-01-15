Mundo - 15/1/26 - 03:13 PM

Concluye la reunión entre Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca

A la salida de la Casa Blanca, María Corina Machado declaró brevemente a la prensa que la reunión fue "muy bien", pero no reveló si entregó la medalla del Nobel a Trump, como se ha especulado.

 

Por: Washington/EFE -

La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, concluyó este jueves tras más de dos horas de encuentro.

Trump y Machado compartieron un almuerzo a puerta cerrada, sin acceso a la prensa, y posteriormente la dirigente opositora se trasladó al Congreso de Estados Unidos, donde sostendrá una reunión con senadores.

A la salida de la Casa Blanca, Machado declaró brevemente a la prensa que la reunión fue "muy bien", pero no reveló si entregó la medalla del Nobel a Trump, como se ha especulado.

La líder opositora saludó a algunos venezolanos que estaban concentrados frente a la residencia presidencial antes de abordar un vehículo de camino al Congreso.

La líder opositora tiene previsto dar una rueda de prensa en las escaleras del Capitolio tras el encuentro con senadores republicanos y demócratas.

El encuentro es el primero entre Trump y la opositora y se produce menos de dos semanas después de que EE.UU. detuviera al presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una operación sorpresa en Venezuela, en la que también fue capturada su esposa, Cilia Flores, y ambos fueron trasladados posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Hasta ahora, el mandatario y su Administración han descartado a Machado y su movimiento opositor para la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no "tiene los apoyos" necesarios dentro del país.

En su lugar, han apostado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que asumió el poder como presidenta encargada bajo el aval de Trump, que asegura que la nación venezolana se encuentra bajo la tutela de Washington. 

Te puede interesar

Concluye la reunión entre Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca

Concluye la reunión entre Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca

 Enero 15, 2026
Casa Blanca: la presencia de tropas europeas en Groenlandia no cambia objetivo

Casa Blanca: la presencia de tropas europeas en Groenlandia no cambia objetivo

 Enero 15, 2026
María Corina Machado llega a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump

María Corina Machado llega a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump

 Enero 15, 2026
António Guterres advierte de un mundo en "caos" y pide reforma de ONU

António Guterres advierte de un mundo en "caos" y pide reforma de ONU

Enero 15, 2026
Irak rechaza el uso de su espacio aéreo para acciones militares

Irak rechaza el uso de su espacio aéreo para acciones militares

 Enero 15, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó

¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó
Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ

Doble ejecución en Cerro Batea: sicarios se hicieron pasar por la DIJ
Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto

Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto