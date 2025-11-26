Mundo - 26/11/25 - 11:43 AM

¡Desmadre en Guinea-Bisáu! Tumban al presi y militares toman el control

El llamado Alto Comando Militar para la Restauración del Orden Nacional «acaba de asumir la plenitud de los poderes del Estado de la República de Guinea-Bisáu», anunció el portavoz del grupo.

 

Por: Bisáu / EFE -

Un grupo de militares afirmó este miércoles haber tomado el control de Guinea-Bisáu, suspendido el proceso electoral en curso y ordenado el cierre de las fronteras y del espacio aéreo del país «hasta nueva orden».

El llamado Alto Comando Militar para la Restauración del Orden Nacional «acaba de asumir la plenitud de los poderes del Estado de la República de Guinea-Bisáu», anunció el portavoz del grupo, general Denis N’Canha, responsable militar del palacio presidencial, al leer un comunicado en el Cuartel General de las Fuerzas Armadas en la capital de este país de África occidental, Bisáu.

