Detienen Simon Leviev, el famoso "estafador de Tinder"

El famoso Simon Leviev, mejor conocido como el "estafador de Tinder", fue arrestado el domingo por las autoridades de Georgia a su llegada al aeropuerto de la ciudad de Batumi, reportan medios europeos.



Según el informe, los motivos de su arresto no han sido develados y ni siquiera sus abogados defensores conocen las causas de su detención.



El estafador israelí, cuyo nombre original es Shimon Yehuda Hayut, se volvió una estrella de las redes después de que la plataforma de entretenimiento Netflix documentara sus esquemas de engaño en la aplicación de citas.



Este sujeto, de 35 años, presentaba en redes un estilo de vida lleno de lujo donde figuraban aviones privados, hoteles y automóviles caros. Viajaba por Europa haciéndose pasar por el hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev.

Luego de ganar la confianza con esta apariencia, convencía a sus víctimas de transferirle grandes sumas de dinero con diversos pretextos.



Leviev fue llamado a comparecer ante un tribunal en Israel a finales de junio, luego de ser demandado en marzo por la familia de Lev Leviev, un magnate de joyas israelí de quien decía ser hijo para estafar a mujeres en Tinder.

La detención se produjo en respuesta a la notificación para su captura emitida por la Interpol, indicó el Ministerio del Interior georgiano sin ofrecer más detalles.