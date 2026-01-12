Díaz-Canel: Cuba se defenderá “hasta la última sangre”

El Gobierno cubano respondió a unas declaraciones de ayer del presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurando que "no recibe ni ha recibido nunca" compensación monetaria o material por servicios de seguridad prestados a algún país.

Así reaccionó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en un mensaje en las redes sociales, en el que también afirmó que en Cuba "a diferencia de EE.UU." no tiene "un Gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados".

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agregó en redes sociales que Cuba "se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre".

Respecto a las importaciones de petróleo, Rodríguez sostuvo que su país "tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilatetales de EE.UU.".

"El derecho y la justicia están de parte de Cuba. EE.UU. se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero", añadió.