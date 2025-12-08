Diosdado critica el Nobel de la Paz y rechaza mediación de Panamá

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que el Premio Nobel de la Paz es «una subasta» que se otorga «al mejor postor», cuando faltan dos días para la ceremonia en la que será entregado este reconocimiento en Oslo a la líder de la oposición mayoritaria venezolana, María Corina Machado.

«Con respecto a Oslo, no sé. Nosotros de eso no sabemos nada, no participamos en esa subasta», afirmó el también ministro de Interior durante la rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

«Revisa quiénes han sido los premios nobel de la Paz y ahí obtendrás la respuesta. No hay mucho que buscar», agregó.

Aseguró que ya el chavismo «tiene el mejor de los premios» que, dijo, es «el pueblo» y «la tranquilidad» en la que viven, mientras que -subrayó- hay «gente que esta muy brava» porque no recibió el Premio Nobel.

Entrega de Nobel de Paz a Machado será el 10 de diciembre

Consultado sobre la ceremonia del Nobel, prevista para este 10 de diciembre, Cabello afirmó que en Venezuela lo que habrá es «una gran marcha de los campesinos» para conmemorar el aniversario de la Batalla de Santa Inés, ocurrida en 1859 en el marco de la Guerra Federal venezolana.

«Ese día, 10 de diciembre, estaremos nosotros marchando», subrayó.

Pese a que se encuentra en la clandestinidad, se espera que Machado asista a la ceremonia de entrega en Oslo, una presencia confirmada el fin de semana por el Instituto Nobel noruego, que no dio mayores detalles sobre su posible salida de Venezuela por razones de seguridad.

Cabello rechaza mediación de Panamá

Además, Cabello desestimó este lunes la intención de Panamá de mediar ante las tensiones entre el país suramericano y Estados Unidos porque, dijo, en la nación centroamericana solo obedecen a las instrucciones de la Administración de Donald Trump.

«En Panamá no hay Gobierno (…). Ahí se hace lo que diga Estados Unidos», señaló el también ministro de Interior y Justicia en la rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello cuestionó sobre qué asunto va a mediar Panamá en Venezuela y dijo que el país que preside José Raúl Mulino, aliado de la oposición mayoritaria en Venezuela, debe abogar por sus ciudadanos.

El domingo, el vicecanciller panameño, Carlos Hoyos, dijo en una entrevista a EFE que la nación centroamericana se postula como mediador entre Estados Unidos y Venezuela en un momento de alta tensión entre ambos países y ante una posible acción de Washington contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para lo que podría, sostuvo, «acoger a ciertas personas del régimen venezolano».

«Panamá siempre ha sido un país mediador por excelencia y el presidente Mulino inclusive ha dicho que si para resolver la situación en Venezuela tiene que acoger a ciertas personas del régimen venezolano, estaríamos dispuestos a hacerlo de manera temporal», afirmó en los márgenes del Foro de Doha, que concluyó el domingo en Catar.