Sucesos - 08/12/25 - 11:33 AM

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique

Datos preliminares indican que el hombre asesinó a su pareja en horas de la madrugada de hoy y luego se quitó la vida.

 

Por: Con información de Eric Montenegro / Crítica -

Panamá- Un femicidio y suicidio se reportó este lunes, en pleno Día de las Madres, dentro de una casa ubicada en la playita de Bique, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Datos preliminares indican que el hombre asesinó a su pareja en horas de la madrugada de hoy y luego se quitó la vida. Ambos tienen impactos de bala en la cabeza.

Se informó que esta tragedia deja en la orfandad a unos cinco menores de edad. Afortunadamente los menores no estaban en casa cuando ocurrió el hecho.

Unidades de la Policía Nacional custodian la escena, mientras unidades de Criminalística y de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de Panamá Oeste realizan el levantamiento de indicios y de los cadáveres.

 

