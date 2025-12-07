25 muertos deja un fuerte incendio en un club nocturno de la India

El jefe del Gobierno del estado indio de Goa, Pramod Sawant, elevó a 25 los muertos en el incendio que se desató este domingo de madrugada en club de un popular destino turístico de la región y ordenó una investigación judicial sobre el incidente.

«Estoy analizando detenidamente la situación derivada del trágico incendio en Arpora, en el que 25 personas perdieron la vida y 6 resultaron heridas. Los seis heridos se encuentran estables y reciben la mejor atención médica. He ordenado una investigación judicial sobre todo el incidente para determinar la causa y sus responsabilidades», dijo Sawant en un mensaje publicado en X.

En declaraciones a la agencia india ANI, el propio Sawant, dijo que el fuego tardó en extinguirse media hora.

«Hoy es un día doloroso para todos en Goa. Un grave incidente en Arpora se cobró la vida de 23 personas», dijo el jefe del Gobierno de Goa, Pramod Sawant, en un mensaje publicado en X.

Por su parte, el primer ministro de indio, Narendra Modi, expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

«Espero que los heridos se recuperen lo antes posible», añadió Modi en su perfil de la red social X, confirmando que otras personas más resultaron heridas en el incidente.

Un tradicional destino turístico en la India

En otro mensaje, la Oficina del Primer ministro, garantizó que se entregarán indemnizaciones de 200.000 rupias (unos 2.230 dólares) a los familiares más cercanos de los fallecidos en el incendio, y de 50.000 rupias (unos 560 dólares) a los heridos.

Goa es un destino habitual de playa para los turistas indios e internacionales y el suceso se produce en plena temporada alta en el estado.

La localidad de Arpora, donde está el club incendiado Birch By Romeo Lane, se encuentra a pocos kilómetros de las populares playas de Baga y Calangute, en el epicentro del norte de Goa, la zona más transitada por los turistas en ese estado.

Investigación para conocer las causas del incendio

El jefe del gobierno de Goa visitó el lugar del incidente y solicitó una investigación a profundidad del suceso.

«La investigación determinará la causa exacta del incendio y si se cumplieron las normas de seguridad contra incendios y las normas de construcción», dijo Sawant.

Añadió que «los responsables se enfrentarán a las medidas más rigurosas que establece la ley; cualquier negligencia será sancionada con firmeza».

Goa, caracterizada por sus playas y por los establecimientos hoteleros, clubes, discotecas y bares junto al mar, es un destino turístico popular para los turistas indios y para los visitantes extranjeros.

Al estado se le cataloga como uno de los más seguros de la India.

Los incendios son habituales en el país ya que las infraestructuras no cuentan con las mejores condiciones iniciales de construcción. No obstante este tipo de incidentes son más frecuentes en el norte de la India.