Gringo le tiró dato a Blinken: Planells no era tan ‘santa’ como la pintaban

Antes de que la abogada Karisma Karamañites revelara el ‘modus operandi’ de la exdirectora de la Corporación La Prensa S.A., Annette Planells, el presidente de la Comisión Federal Marítima (FMC), Louis E. Sola, ya tenía conocimiento de sus tácticas; por ello, alertó al Gobierno estadounidense sobre su ‘metodología y credibilidad’ en una carta dirigida al entonces secretario de Estado, Antony J. Blinken.



Sola, en la misiva, expone sus preocupaciones sobre quién en diciembre de 2023 fue destacada como “Campeona Anticorrupción”, señalando que era necesaria una revisión a su actuar y el periódico que representaba.



“Si bien reconozco que ella fue honrada con el Premio Internacional a los Campeones de la Lucha contra la Corrupción el 7 de diciembre de 2023, tengo serias preocupaciones sobre su metodología de reportaje y credibilidad”, destaca el alto funcionario norteamericano.



El exagente de inteligencia recomendó a Blinken tener cautela al interactuar con dicho diario debido a su historial de hacer acusaciones sin fundamento para obtener ganancias personales y políticas.



“Le insto respetuosamente a reconsiderar la decisión de otorgar a la Sra. Planells el Premio Internacional a los Campeones de la Lucha contra la Corrupción, ya que su conducta parece socavar las investigaciones en curso y obstruir la justicia. Ella ha utilizado este reconocimiento para difundir desinformación sobre un funcionario de EE. UU., sin tener en cuenta la precisión, y aconsejo a todos los funcionarios que ejerzan extrema cautela al interactuar con La Prensa mientras ella permanezca en una posición de liderazgo”, reiteró.



Sostuvo que una persona que interfiere con investigaciones federales, promueve el desarrollo chino en áreas críticas para la seguridad nacional de Estados Unidos y ataca públicamente a los familiares de funcionarios estadounidenses podría estar incurriendo en violaciones de los Códigos Federales.



La solicitud de Sola volvió a repetirse, esta vez, por el expresidente Ricardo Martinelli, quien considera que los hechos divulgados por Karamañites evidencian el poco merecimiento de Planells a la distinción estadounidense.



“Pareciera que este inmerecido reconocimiento como una fiel luchadora contra la rampante corrupción que impera en Panamá debería ser prontamente revaluado, se mantiene o no”, señaló a través de redes sociales.



El exmandatario considera que una persona 'antidemócrata' no puede ser merecedora de tal distinción porque se estaría enviando un mensaje equivocado al mundo.



Karamañites contó a medios locales que Planells conocía del fallo que inhabilitaría la candidatura presidencial de Martinelli antes de que el Tribunal Electoral lo hiciera público.



Además, desde el medio digital FOCO supuestamente se orquestaban campañas contra ciertas figuras políticas para obtener beneficios monetarios.