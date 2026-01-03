Mundo - 03/1/26 - 12:05 PM

Rusia condena la "agresión militar" de EEUU contra Venezuela

Rusia y Venezuela firmaron el año pasado un acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación.

 

Por: Moscú, 3 ene (EFE) -

El Ministerio de Exteriores de Rusia condenó este sábado la "agresión militar" de Estados Unidos contra Venezuela y abogó por el diálogo para evitar una mayor escalada en la región.

"En la situación actual es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida (a la situación) a través del diálogo", señala el comunicado oficial.

La nota indica que Washington cometió un "acto de agresión militar" contra Venezuela, lo cual es "profundamente preocupante".

"Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son infundados", afirmaron en Moscú.

Según Exteriores ruso, América Latina debe seguir siendo una "zona de paz" y Venezuela debe tener garantizado el derecho a determinar su destino sin injerencias destructivas desde el exterior.

Moscú expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y se sumó a los llamamientos a convocar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU a raíz de la situación.

Exteriores indicó que la embajada rusa en Caracas opera con normalidad y mantiene contacto permanente con las autoridades del país.

Funcionarios rusos señalaron previamente que Moscú actuaría plenamente en el marco de las obligaciones mutuas fijadas con los "amigos venezolanos".

A la vez, Rusia negó que Caracas hubiera solicitado ayuda militar a Rusia a raíz de las tensiones con Estados Unidos.

