Tragedia vial en la comarca: un muerto tras volcarse vehículo doble tracción

Panamá- Una persona falleció y otra resultó herida luego de que el vehículo en el que viajaban se volcó en la comunidad de Alto Bonito, distrito de Besikö, comarca Ngäbe Buglé, con dirección a Soloy.

A eso de las 7:00 p.m. de ayer, el conductor del vehículo doble tracción –que viajaba con una mujer– perdió el control del volante por razones que se desconocen. La unidad se precipitó por una pendiente, dio varias vueltas y provocó que el conductor fuera expulsado y falleciera en el lugar. La mujer, en cambio, terminó lesionada.

Al sitio del accidente acudieron rescates, quienes estabilizaron a la pasajera y la trasladaron al hospital de Soloy, donde permanece recluida en condición estable y fuera de peligro.

Personal de Accidentología y peritos forenses se encargaron de efectuar la diligencia de levantamiento del cadáver.



