Sucesos - 01/1/26 - 10:13 AM

Tragedia vial en la comarca: un muerto tras volcarse vehículo doble tracción

el conductor del vehículo doble tracción –que viajaba con una mujer– perdió el control del volante por razones que se desconocen

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una persona falleció y otra resultó herida luego de que el vehículo en el que viajaban se volcó en la comunidad de Alto Bonito, distrito de Besikö, comarca Ngäbe Buglé, con dirección a Soloy.

A eso de las 7:00 p.m. de ayer, el conductor del vehículo doble tracción –que viajaba con una mujer– perdió el control del volante por razones que se desconocen. La unidad se precipitó por una pendiente, dio varias vueltas y provocó que el conductor fuera expulsado y falleciera en el lugar. La mujer, en cambio, terminó lesionada.

Al sitio del accidente acudieron rescates, quienes estabilizaron a la pasajera y la trasladaron al hospital de Soloy, donde permanece recluida en condición estable y fuera de peligro.

Personal de Accidentología y peritos forenses se encargaron de efectuar la diligencia de levantamiento del cadáver.

 

 

Te puede interesar

Atacan a dos hombres a tiros en calle 9 de Colón; Policía investiga

Atacan a dos hombres a tiros en calle 9 de Colón; Policía investiga

 Enero 01, 2026
Tragedia vial en la comarca: un muerto tras volcarse vehículo doble tracción

Tragedia vial en la comarca: un muerto tras volcarse vehículo doble tracción

 Enero 01, 2026
Macabro: Hallan feto en una zanja de Puerto Pilón, en Colón

Macabro: Hallan feto en una zanja de Puerto Pilón, en Colón

 Diciembre 31, 2025
Ministro Ábrego anuncia reducción del 5% en delitos de mayor impacto

Ministro Ábrego anuncia reducción del 5% en delitos de mayor impacto

 Diciembre 31, 2025
Policía desentierra 13 paquetes de droga en Pesé

Policía desentierra 13 paquetes de droga en Pesé

 Diciembre 31, 2025

 

 


 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza

Ataque a sangre fría: madre de tres hijos es asesinada de un tiro en la cabeza
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Caicedo y su combo quedan presos. Tribunal revoca casa por cárcel

Caicedo y su combo quedan presos. Tribunal revoca casa por cárcel
Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte

Tragedia en Chiriquí: Joven es hallado muerto en el Cañón Macho de Monte