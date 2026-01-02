Nina Campines dejó los bailes por una promesa que le hizo a Dios

La famosa cantante de música típica Nina Campines fue la invitada en el programa Tradiciones Folclóricas y allí respondió el motivo real que la motivó a dejar los escenarios bailables.

Campines contó que antes de la pandemia ella participaba en todo tipo de eventos y no fallaba, sin embargo, luego de eso decidió hacerle una promesa a Dios.

Ella relató que le pidió que no se llevara a nadie de su familia, pero a cambio realizaría este cambio en su vida.

Su testimonio fue recibido con mucho respeto y emoción, dejando ver una faceta vulnerable y humana de la cantante.