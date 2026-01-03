Las dramáticas horas de una invasión

Estados Unidos capturó la madrugada de este sábado al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante un ataque que afectó a varios estados y a la capital, Caracas, por orden del presidente Donald Trump, quien calificó el operativo como “brillante”.

“El ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país, fue un éxito”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

El mandatario estadounidense anunció que ofrecerá mayores detalles sobre la operación en una conferencia de prensa en su mansión de Mar-a-Lago, Florida, a las 11:00 de la mañana de este sábado (16:00 GMT).

El dictador Maduro fue capturado por EEUU (REUTERS/Maxwell Briceno)

El mensaje de Trump se difundió casi cuatro horas después de los ataques reportados en localidades civiles y militares de Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, según comunicó el gobierno venezolano.

En una breve entrevista telefónica con el diario The New York Times durante la madrugada, Trump reiteró que consideraba la operación como “brillante”.

La captura de Maduro y Flores marca un punto de inflexión en la crisis venezolana, mientras la comunidad internacional permanece atenta a los próximos anuncios de las autoridades estadounidenses.

Fuertes explosiones y sobrevuelos de aeronaves sacudieron la madrugada de este sábado a Caracas. Tras conocerse la noticia, la dictadura venezolana de Nicolás Maduro emitió un comunicado repudiando lo que calificó como una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos. Asimismo, el régimen declaró el estado de emergencia.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

En los videos difundidos, se observa el impacto de las explosiones, con densas columnas de humo saliendo desde múltiples sectores de la ciudad. Varios ciudadanos informaron sobre presuntos ataques aéreos contra las instalaciones militares de La Carlota y Fuerte Tiuna, acompañados de constantes ruidos provocados por el paso de aviones.

El lunes pasado, Estados Unidos destruyó una zona de atraque utilizada por embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en Venezuela, un hecho que significaría el primer ataque terrestre estadounidense en ese país.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

10:26 hsHoy

Rusia llamó a EEUU a liberar a Maduro y su esposa

El Kremlin pidió este sábado a las autoridades estadounidenses liberar al dictador venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, después de que el presidente Donald Trump confirmara la captura de ambos.

“Ante las informaciones confirmadas sobre la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos, instamos encarecidamente a las autoridades estadounidenses a reconsiderar esa postura y liberar a un presidente que fue legítimamente elegido y su esposa”, señaló el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

10:14 hsHoy

El régimen de China condenó la captura de Maduro en Venezuela

El régimen de Xi Jinping condenó el sábado la operación de Estados Unidos en la que fue capturado el dictador Nicolás Maduro, acciones que, según Pekín, amenazan la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe.

“China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso flagrante de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y su acción contra su presidente”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín en un comunicado.

El ministerio resaltó que este comportamiento de Estados Unidos viola gravemente el derecho internacional, infringe la soberanía de Venezuela y pone en riesgo la estabilidad regional. Pekín reiteró su oposición firme a cualquier acto de esta naturaleza.

10:02 hsHoy

El presidente de Estados Unidos dijo que el dictador venezolano fue extraído en helicóptero y está en vuelo a Nueva York para ser juzgado

Seguir en

Donald Trump calificó la acción militar como una “operación brillante” y destacó la planificación detrás del ataque (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Nicolás Maduro fue extraído en un helicóptero y está en vuelo para ser juzgado en Nueva York.

Leer la nota completa

09:41 hsHoy

El bloqueo, que sigue vigente desde 2014, expuso una estrategia sostenida de cierre, hostigamiento y control sobre medios independientes, que se agravó en los años siguientes y profundizó la crisis de libertad de expresión en el país

PorGastón Calvo

Seguir en

Venezolanos se manifiestan contra la censura en Venezuela (Archivo)

El 10 de octubre de 2014, el régimen de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo total de Infobae en Venezuela, marcando un hito en la escalada de censura contra los medios independientes. La medida fue ejecutada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) tras la publicación de imágenes vinculadas al asesinato del diputado oficialista Robert Serra. Esa censura, más de diez años después, aún continúa.

Leer la nota completa

09:40 hsHoy

Fuentes de la agencia Reuters informan que la alta funcionaria chavista se encuentra fuera del territorio venezolano

Seguir en

La vicepresidenta del régimen de Venezuela, sucesora de Maduro, se encuentra en Rusia (REUTERS/ARCHIVO)

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Rusia, según informaron a Reuters cuatro fuentes vinculadas al entorno gubernamental. En la madrugada de este sábado, Rodríguez expresó públicamente que desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, luego de un ataque militar estadounidense que afectó a la nación caribeña. La funcionaria exigió una “fe de vida” de ambos dirigentes tras los hechos ocurridos, de acuerdo con un audio difundido por televisión y recogido por Reuters.

Leer la nota completa

09:40 hsHoy

El dictador fue capturado en un operativo norteamericano en Venezuela. Aquí el detalle de los escalofriantes delitos del régimen chavista contra los derechos humanos

PorFernanda Kobelinsky

Seguir en

El dictador Nicolás Maduro fue capturado en un operativo de EEUU en Venezuela

El dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados esta madrugada en el marco de una operación militar estadounidense en Venezuela. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde serán juzgados por conspiración para cometer narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína y posesión de armas de guerra. En el proceso judicial iniciado en el Distrito Sur de Nueva York, Maduro es acusado de liderar una red criminal transnacional identificada por Estados Unidos como el Cártel de los Soles.

Leer la nota completa

09:39 hsHoy

El dictador se mostró en el Palacio de Miraflores con una delegación del régimen de Xi Jinping. “¡China y Venezuela, unidas!“, celebró. A las pocas horas fue extraído de Caracas

Seguir en

Qui Xiaoqi, Enviado Especial de Xi Jinping para América Latina, saluda al dictador Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela (@nicolasmaduro)

El dictador Nicolás Maduro se mostró sonriente en las horas previas a ser capturado por la Delta Force de los Estados Unidos en un operativo que contó con múltiples bombardeos sobre objetivos militares chavistas. Fue durante un encuentro con una delegación de China, enviada por Xi Jinping, que le hizo creer al déspota venezolano que con el apoyo de Beijing estaba a salvo. Pero a las pocas horas, su reinado caería. De nada sirvió el sostén del régimen chino.

Leer la nota completa

09:37 hsHoy

Escribo este artículo con la emoción contenida y la prudencia obligada. Solo tenemos los datos del último momento, desnudos de matices, aunque estén cargados de sentido

PorPilar Rahola

Seguir en

Venezolanos con banderas en una manifestación opositora (AP/Archivo)

Sabemos, por el propio Trump, que Estados Unidos ha lanzado un ataque a gran escala contra diversos puntos estratégicos del régimen venezolano, llevando a la práctica los avisos explícitos de los últimos días. “Maduro tiene los días contados”, aseveró el mandatario norteamericano hace apenas un mes, y parece que se ha cumplido, a tenor de la información que él mismo ha dado en su red social: “Nicolas Maduro has been, along with his wife, captured and flown out of the Country”. También lo ha confirmado el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y la misma vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, lo ha dado por cierto exigiendo al gobierno de Trump “una prueba de vida inmediata”.

Leer la nota completa

09:15 hsHoy

Trump dijo que vio la captura del dictador Maduro “en directo”

Trump declaró que vio en vivo cómo las fuerzas especiales estadounidenses capturaban a Maduro en una audaz redada, y afirmó que parecía “un programa de televisión”.

“Lo vi, literalmente, como si estuviera viendo un programa de televisión. Y si hubieran visto la velocidad, la violencia”, declaró Trump en una entrevista telefónica con Fox News.

08:53 hsHoy

JD Vance dijo que Trump le ofreció a Maduro “múltiples salidas”

JD Vance, vicepresidente de EEUU (REUTERS/Cheney Orr)

El vicepresidente estadounidense afirmó este sábado que Venezuela ignoró las ofertas para llegar a un acuerdo, y añadió que el dictador Nicolás Maduro era “la última persona en descubrir que el presidente Trump cumple lo que dice”.

“El presidente ofreció múltiples vías de salida, pero fue muy claro durante todo este proceso: el tráfico de drogas debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos”, afirmó Vance en una publicación en X.

Vance también reforzó la justificación de Estados Unidos de que Maduro era un fugitivo de la ley estadounidense: “No se puede eludir la justicia por tráfico de drogas en Estados Unidos por el hecho de vivir en un palacio en Caracas”.

08:32 hsHoy

El congresista norteamericano subrayó que la operación fue fruto de meses de planificación y evidenció la determinación de EEUU frente al narcoterrorismo. Y advirtió: “Cuba y Nicaragua tienen que estar ahora muy preocupados”

Seguir en

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart (REUTERS/Ken Cedeno)

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart calificó como “un día muy importante para Venezuela, el hemisferio y todo el mundo” la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano, en una acción de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Leer la nota completa

08:26 hsHoy

Habitantes de distintas ciudades del país relataron a Infobae cómo se vivieron las horas inmediatas a la detención del dictador chavista

PorCarlos Eduardo Martínez

Seguir en

Caracas y varias ciudades venezolanas experimentaron apagones, bombardeos y sobrevuelo de aviones durante horas de tensión y desinformación (REUTERS/Maxwell Briceno)

En medio de la oscuridad y la incertidumbre, Caracas y varias ciudades de Venezuela vivieron una de las noches más tensas de los últimos años tras la operación militar lanzada por Estados Unidos que, culminó con la captura y salida del país del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Los habitantes relatan el caos, el miedo y la falta de información, mientras el país permanece prácticamente incomunicado y bajo un clima de tensión extrema. Bombardeos, apagones y aviones sobrevolando han marcado estas horas cruciales.

Leer la nota completa

08:26 hsHoy

Delta Force fue la unidad que ejecutó el operativo en varios puntos del país que terminó con la extracción del dictador y su esposa. Las características de una fuerza letal

Seguir en

El humo se eleva desde Fuerte Tiuna, la principal guarnición militar en Caracas, Venezuela, después de que se escucharan múltiples explosiones y aeronaves sobrevolaran la zona, el sábado 3 de enero de 2026. (AP/Matias Delacroix)

Los primeros detalles de la megaoperación para extraer al dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comienzan a emerger luego de la larga noche donde Venezuela se vio estremecida por la caída del mandatario acusado de narcoterrorismo, entre otros crímenes contra la humanidad.

Leer la nota completa

08:14 hsHoy

Rusia condenó el operativo de EEUU para capturar a Maduro

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia expresó su profunda preocupación y condena tras lo que calificó como un acto de agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela ocurrido esta mañana.

Según la declaración, los argumentos empleados por Washington para justificar la intervención carecen de fundamento. El comunicado destaca que la hostilidad ideológica ha predominado sobre el compromiso pragmático y cualquier voluntad de construir relaciones basadas en la confianza y la previsibilidad.

En este contexto, el Ministerio enfatizó la urgencia de evitar una escalada mayor y de concentrar los esfuerzos en la búsqueda de soluciones mediante el diálogo. “Partimos de la premisa de que todas las partes con agravios deben recurrir a mecanismos de diálogo para resolver sus diferencias. Estamos dispuestos a apoyar tales iniciativas”, indicó la cancillería rusa.

Latinoamérica debe seguir siendo una zona de paz, como fue proclamado en 2014, y Venezuela debe poder decidir su destino sin interferencia destructiva, especialmente de carácter militar, de actores externos, subrayó el Kremlin.

La declaración reafirma el nexo de la Rusia de Putin con el régimen chavista.

Asimismo, el Gobierno ruso manifestó su apoyo a las autoridades venezolanas y a los líderes latinoamericanos que han solicitado la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

La Embajada de Rusia en Caracas continúa sus operaciones con normalidad, en permanente contacto con las autoridades venezolanas y los ciudadanos rusos presentes en el país. Hasta el momento, no se ha reportado que ningún ciudadano ruso haya resultado herido.

08:11 hsHoy

El expresidente colombiano aplaudió el operativo militar ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump. También criticó al Gobierno Petro

PorJuan Sánchez Romero

Seguir en

La intervención de Estados Unidos resultó en la captura del dictador Nicolás Maduro - crédito Marco Bello/Reuters

Los líderes políticos de América Latina madrugaron este sábado 3 de enero de 2026 para reaccionar a la captura de la cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, luego de una intervención militar con bombardeos en varios puntos de Caracas.

Leer la nota completa

08:09 hsHoy

Lula condena bombardeos y captura de Maduro

Lula respaldó a Maduro tras ser capturado por EEUU (REUTERS/Ueslei Marcelino)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó los bombardeos en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro como el cruce de “una línea inaceptable". Lula consideró que estos hechos constituyen una afrenta grave a la soberanía de Venezuela y establecen un precedente extremadamente peligroso para la comunidad internacional.

“Atacar países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte se impone sobre el multilateralismo”, advirtió Lula.

El mandatario recordó que la condena al uso de la fuerza es coherente con la postura que Brasil ha sostenido en situaciones recientes en otras regiones y países. Además, subrayó que esta acción remite a los peores momentos de la intervención extranjera en la política de América Latina y el Caribe, y pone en riesgo la condición de la región como zona de paz.

Lula instó a la comunidad internacional, a través de la Organización de las Naciones Unidas, a responder con firmeza ante este episodio. Brasil, afirmó, condena estos actos y mantiene su disposición para promover el diálogo y la cooperación como vía para resolver las crisis.

07:34 hsHoy

Objetivos militares fueron bombardeados este sábado por la madrugada. Los reportes señalan que los principales objetivos alcanzados fueron Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, la Escuela de Oficiales de La Guaira y la terminal aérea de Higuerote

Seguir en

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

El dictador Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas de elite de los Estados Unidos y trasladado junto a su esposa Cilia Flores a un lugar aún desconocido. El impactante operativo militar ocurrió durante la madrugada de este sábado cuando se reportaron múltiples detonaciones y explosiones en Caracas -y otros puntos del país-, acompañadas por el sobrevuelo de aviones, en un contexto de máxima tensión entre Venezuela y Estados Unidos.

Leer la nota completa

07:32 hsHoy

Boric condenó las “acciones militares” de EEUU

Gabriel Boric, presidente de Chile (REUTERS/Pablo Sanhueza)

El presidente Gabriel Boric manifestó este sábado la preocupación y condena de su Gobierno por las "acciones militares" de Estados Unidos en Venezuela, e instó a encontrar una solución pacífica a la crisis en ese país.

“Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”, señaló en un mensaje publicado en la red social X.

El mandatario chileno reafirmó la adhesión de Chile a los principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la integridad territorial de los Estados.

“La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo y el apoyo del multilateralismo y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”, subrayó Boric.

La postura del Gobierno chileno enfatiza el rechazo a la escalada militar y destaca la necesidad de preservar la integridad territorial y la paz en la región.

07:24 hsHoy

Explosiones, ataques de precisión y un anuncio de Donald Trump: la supuesta captura y extracción de Nicolás Maduro abre un escenario inédito. Entre la “niebla de guerra”, la ventana crítica son las próximas 48–72 horas

PorAndrei Serbin Pont

Seguir en

Soldados custodian los alrededores del palacio presidencial de Miraflores tras las explosiones en Caracas. El silencio del aparato comunicacional chavista en las horas siguientes sugiere una disrupción en la cadena de mando. (AP Photo/Cristian Hernandez)

La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 marcó un quiebre definitivo en la inercia política venezolana. Lo que comenzó como una serie de reportes sobre incidentes coordinados en puntos estratégicos de Caracas, rápidamente se transformó en un desafío a la comprensión de los mecanismos de poder en la región. La normalidad de la capital se vio interrumpida por una secuencia de eventos que sugerían una planificación meticulosa, pero fue el anuncio de Donald Trump sobre una “extracción” de Nicolás Maduro lo que terminó por reconfigurar el tablero.

Leer la nota completa

07:13 hsHoy

El presidente Donald Trump informó que su país llevó a cabo un “ataque a gran escala” en Venezuela y capturó al chavista junto a su esposa, Cilia Flores

Seguir en

Tras duplicar la recompensa por su captura, EEUU afirmó que el dictador Nicolás Maduro debe ser llevado ante la Justicia

El dictador Nicolás Maduro enfrentará a la justicia federal de Estados Unidos tras ser capturado por el Ejército norteamericano en la madrugada de este sábado. El líder chavista es acusado de liderar el “Cartel de los Soles”, una organización que fue incluida por el gobierno de Donald Trump en la lista de grupos narcoterroristas.

Leer la nota completa

06:40 hsHoy

Tarek William Saab exige liberación de Maduro y condena ataques en Venezuela

Tarek William Saab, fiscal general del gobierno chavista, exigió el cese inmediato del “secuestro” de Nicolás Maduro, denunciado previamente por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. “Como presidente del poder ciudadano, llamo a estar alerta a nuestro pueblo, a todos nuestros funcionarios en toda Venezuela, en todas las fiscalías del país, para denunciar estas violaciones masivas a los derechos humanos que han ocurrido hoy ante el mundo”, afirmó Saab.

El funcionario solicitó a las Naciones Unidas y a los organismos internacionales de derechos humanos que se pronuncien sobre los ataques, los cuales, según denunció, han provocado víctimas mortales entre la población civil e implican la retención de Maduro y de su esposa, la primera dama Cilia Flores.

Saab instó a la ciudadanía a estar en las calles, mantener la calma y la alerta, y advirtió sobre la difusión de información falsa que busca desmoralizar al pueblo venezolano. El fiscal pidió la intervención inmediata de instancias internacionales y reiteró la necesidad de denunciar ante el mundo las violaciones a los derechos humanos registradas durante la jornada.

06:30 hsHoy

El mensaje de Marco Rubio

06:25 hsHoy

El ministro del Interior del régimen dijo que “el país está en completa calma”. También hablaron la vicepresidenta, Delcy Rodríguez; y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López