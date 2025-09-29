EEUU e Israel acuerdan plan para Gaza; le dicen a Hamás que acepte

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciaron un acuerdo sobre un plan de paz para Gaza propuesto por el mandatario estadounidense, que está dispuesto a presidir un comité de transición para el territorio palestino.

En dicho acuerdo, que aún deberá ser ratificado formalmente por ambos países, debe también ser aceptado por el movimiento Hamás, atrincherado en Ciudad de Gaza y con decenas de rehenes en su poder.

"Estamos como mínimo muy, muy cerca (…) y quiero agradecer a Bibi por realmente involucrarse y hacer su trabajo", dijo Trump a los periodistas, refiriéndose a Netanyahu por el diminutivo de su nombre.

Por su parte, Netanyahu declaró su apoyo a ese plan "para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos, [que] traerá de vuelta a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamás, pondrá fin a su gobierno político y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel".

Hasta el momento el grupo Hamás no ha aceptado el acuerdo.

Israel puede contar con el apoyo total de Estados Unidos para continuar con sus operaciones si los islamistas de Hamás no aceptan el pacto, que es también respaldado por gran parte de los países árabes de la región, aseguró Trump.

Israel "mantendrá su responsabilidad sobre la seguridad" de ese minúsculo territorio enclavado entre su territorio y el de Egipto, explicó Netanyahu.

La Autoridad Palestina no tiene ningún papel en todo este proceso a no ser que emprenda cambios radicales, advirtió.

Trump está dispuesto a presidir el «comité de transición» junto a personalidades como el ex primer ministro británico Tony Blair.