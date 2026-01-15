El chavismo vuelve a las calles y llama a no claudicar hasta que liberen a Maduro

El chavismo volvió a movilizarse este miércoles en las calles de Caracas y llamó a los venezolanos a no claudicar hasta que Estados Unidos libere al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por fuerzas estadounidenses en una operación en Caracas el pasado 3 de enero.

"¿Qué quisiera el presidente Nicolás Maduro hoy? ¿Que nos fuéramos para la casa? ¿Que claudicáramos? ¿Que nos rindiéramos? Nicolás Maduro (...) pediría pueblo a la calle", manifestó el jefe Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, durante una marcha de trabajadores públicos en Caracas.

Los manifestantes volvieron a salir con sus banderas de Venezuela y varios de ellos vestían de blanco.

En las declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Fernández también pidió unidad y advirtió que "aquella persona que conspire" contra esto "estaría conspirando contra Venezuela".