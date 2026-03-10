El Kremlin niega que Putin vaya a ejercer de mediador entre EE.UU. e Irán

El Kremlin negó este martes que el presidente ruso, Vladímir Putin, vaya a ejercer el papel de mediador entre Estados Unidos e Irán para el arreglo pacífico del conflicto en Oriente Medio.

«No, no se puede ni se debe sacar esa conclusión», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica, en respuesta a una pregunta sobre la posible mediación rusa.

Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump, abordaron este pasado lunes la situación en torno a la república islámica, en su primera conversación telefónica de este año.

Propuestas sobre la mesa para rebajar la tensión

«Desde el principio, desde antes del inicio de las acciones militares, el presidente Putin propuso diferentes variantes para nuestra mediación y buenos servicios con el fin de contribuir a rebajar la tensión», explicó Peskov.

El portavoz añadió que «muchas de esas propuestas siguen estando sobre la mesa. Rusia está dispuesta, dentro de sus posibilidades, a contribuir. Estará encantada de hacerlo».

Con todo, reconoció que para que eso ocurra, «son necesarios muchos entendimientos (…) muchos consensos. Así que hay que armarse de paciencia».

«El presidente de Rusia planteó varias variantes encaminadas a un rápido arreglo político-diplomático del conflicto iraní», informó ayer Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, tras la conversación telefónica entre ambos mandatarios.

También aseguró que dichas propuestas son fruto de las conversaciones mantenidas durante la última semana con el mandatario iraní, Masud Pezeshkian, y otros dirigentes de países del golfo Pérsico.

Putin expresó la víspera el apoyo «inquebrantable» de Moscú a Teherán tras la elección de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, cuya muerte fue tachada de «asesinato» por el jefe del Kremlin.

Moscú rechaza comentar si comparte datos de inteligencia con Irán

Pese a ese apoyo explícito a Irán, el Kremlin se abstuvo hoy de comentar las informaciones que acusan a Rusia de compartir información de inteligencia con el régimen de Teherán, para que la república islámica pueda defenderse de los ataques de EE.UU. e Israel.



«No tenemos nada que decir», dijo Dmitri Peskov, en respuesta a la pregunta de un reportero.



Según informó primero The Washington Post y después la CNN, Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluido buques de guerra y aviones.



En ese sentido, el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se habría dirigido al Kremlin con la petición de que deje de prestar apoyo a Teherán.

No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado no tener «ningún indicio» de que Rusia esté prestando apoyo militar o de inteligencia a Irán en el marco del actual conflicto, aunque advirtió de que, de confirmarse, dicha ayuda no está surtiendo efecto.