Estados Unidos refuerza su postura para frenar conflicto en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está “decidido” a acabar con la guerra en Ucrania, según declaró este lunes el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

“Desde el día en que volvió a asumir el cargo, Trump ha dejado claro que está decidido a poner fin a la guerra en Ucrania. El conflicto nunca habría ocurrido si él hubiera sido presidente”, aseguró Landau en una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Ucrania.

Landau cargó contra la ONU y su “incapacidad para detener la guerra”: “La razón principal por la que se creó la ONU tras la Segunda Guerra Mundial fue poner fin a las guerras futuras, pero la organización sigue empantanándose en cuestiones secundarias y fracasando en esa misión fundamental”, aseveró.

El subsecretario de Estado subrayó que el Gobierno republicano sigue trabajando para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania, y afirmó que la paz traería consigo “una prosperidad sin precedentes en la región”.

“Es lamentable que la ONU no haya desempeñado el papel constructivo en la búsqueda de la paz que ha ejercido el presidente Trump”, insistió.

Durante su intervención, indicó que espera “fervientemente” que la presidencia estadounidense en el Consejo de Seguridad, que acaba este mes, “marque un hito” y lleve a que la ONU “vaya más allá de las palabras” para trazar un camino hacia la paz.

Landau afirmó además que la Administración Trump mantiene su compromiso de trabajar con Rusia y Ucrania para acabar con la guerra y llamó a ambas partes a negociar “de buena fe, con un espíritu de flexibilidad y compromiso y el deber de proteger las vidas de sus ciudadanos”.

Delegaciones de Estados Unidos y Ucrania se reunieron este fin de semana en Miami, en un encuentro en el que la delegación ucraniana tenía como objetivo reiterar a Washington su compromiso con las negociaciones de paz, así como fijar una nueva fecha para otra reunión trilateral con Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo tras las reuniones que podría haber más intercambios de prisioneros entre su país y Rusia, y reiteró que es “necesario poner fin a la guerra”.

Más de 15,000 civiles han muerto en Ucrania desde que comenzó el conflicto, que ha dejado también más de 41,000 heridos y millones de desplazados, según cifras de la ONU.