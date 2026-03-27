Europa investiga a Pornhub y Snapchat por acceso fácil de niños a pornografía

La Comisión Europea dio nuevos pasos hacia una mayor protección de menores en Internet con la apertura de una investigación contra Snapchat y acusaciones formales contra Pornhub y otras webs pornográficas por posible vulneración de la normativa digital europea.

Estos procedimientos podrían derivar en sanciones económicas si las empresas no corrigen sus prácticas. Además, Bruselas propuso que las plataformas integren una aplicación de verificación de edad desarrollada por el Ejecutivo comunitario, y pidió a los Estados miembros cooperación para crear carteras de identidad digital, que podrían estar disponibles antes de 2026.

Acceso de menores a páginas pornográficas

La Comisión concluyó que plataformas como Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos permiten el acceso de menores de edad a contenidos pornográficos mediante una simple declaración del usuario indicando que tiene más de 18 años.

Esta práctica evidencia deficiencias en los controles parentales y podría vulnerar la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, diseñada para reforzar la seguridad online.

La investigación, iniciada en mayo de 2025, determinó que estas empresas habrían dado mayor peso a cuestiones empresariales, como el impacto reputacional, en lugar de priorizar los riesgos para los menores.

En Francia, se estima que cerca de dos millones de menores acceden mensualmente a Pornhub, representando más de un tercio de los usuarios, según datos de la autoridad reguladora Arcom.

Investigación contra Snapchat

En el caso de Snapchat, la Comisión Europea analiza denuncias que apuntan a que menores de edad estarían siendo expuestos a captación con fines sexuales, actividades delictivas y acceso a productos ilegales como drogas, alcohol o cigarrillos electrónicos.

La medida forma parte del endurecimiento de la regulación tecnológica en Europa, que busca reforzar la protección infantil en redes sociales y exigir mayores responsabilidades a las plataformas digitales.